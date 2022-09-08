نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتنور وتلمع.. بملعقة من كريم نيفيا معجزة لتفتيح مبهر للبشرة والجسم والتخلص من سواد 30 سنة فى غمضة عين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشرتك هتنور وتلمع.. بملعقة من كريم نيفيا ، تخلصي من التصبغات والمناطق الداكنة التي تحرجك باستخدام أكثر كريم فعال وآمن للبشرة، حيث تواجه العديد من السيدات غمقان في أماكن عديدة في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الثقة في نفسها ويسبب لها الإحراج الشديد لذا جئنا إليكم ببعض الوصفات الفعالة لإزالة السواد من جميع أجزاء الجسم، وتفتيح البشرة واستعادة جمالها ولونها الموحد ورونقها بصورة مستديمة.

بشرتك هتنور وتلمع.. بملعقة من كريم نيفيا

المكونات:

كريم نيفيا.

النشا.

ماء الورد.

عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع في نيفيا ونشأ وحليب البودرة ونقلبهم جيدا ثم نضيف ماء الورد ونخلطهم جيدا ثم إضافة عصير الليمون.

ونضع الخليط على الأماكن التي المراد إزالة السواد منها وتبييضها.

نضع الخليط لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بشطفه بالماء، وسنلاحظ النتيجة في تبييض البشرة خلال اسبوع في المتوسط.

في المتوسط. بمكنك تكرار الوصفة على أن يمر يومين بين المرة والتالية لها.

لا تقلقي من جهة الأمان فهذه المكونات طبيعية لا تصيب البشرة بالضرر.

كريم نيفيا و البيض لإزالة السواد من الجسم

المكونات:

ملعقة من كريم نيفيا.

بيضة.

ملعقة من العسل النحل.

طريقة العمل:

نخلط كريم نيفيا مع البيضة مع العسل الأبيض ثم نضعهم في الأماكن المراد إزالة السواد منها لمدة 30 دقيقة ويقوم بتكرار الوصفة حتى تحصلي على نتيجة فعالة.

تأكدي من حصول بشرتك على الفوائد المرجوة بالكامل لأن العسل بوجه خاص يعطي بشرتك فوائد عدة أهمها الترطيب والتفتيح.

عمل خلطة كريم نيفيا وزيت اللوز

المكونات:

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

زيت اللوز الحلو.

النشا.

عصير البرتقال.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع فيه كريم نيفيا مع زيت اللوز الحلو مع النشا مع إضافة البرتقال ونقلبهم جيدا ثم نضعها في الأماكن المراد إزالة السواد منها ونضعها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وستحتاج بعدها لغسل الموضع ببعض الماء البارد والتجفيف بلطف.

عمل خلطة كريم نيفيا والصبار

المكونات:

كريم نيفيا.

الصبار.

القهوة.

طريقة العمل:

نحضر وعاء ونضع كريم نيفيا والصبار والقهوة ونخلطهم جيدا ويتم فرك الأماكن الغامقة في الجسم ووضعها لمدة 30 دقيقة ثم شطفها بالماء، وتجفيفها بعناية، مع التكرار مرتين على مدار الأسبوع.