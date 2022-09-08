نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهواة الأكلات الشرقية الشعبية.. طريقة فول المطاعم المميز وسر التحبيشة الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لهواة الأكلات الشرقية الشعبية المميزة نقدم لكم طريقة فول المطاعم باعتباره من الأطباق النباتية البسيطة المميزة الغنية بالنكهات والتي يمكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء أو حتى غداء، الفول من البقوليات الشهيرة المنتشرة في عالمنا العربي خاصة في مصر وهو من الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها لذا تحرص ربات البيوت على إعداده في المنزل لضمان جودته.

طريقة فول المطاعم

الفول من الأكلات المصرية الشعبية اللذيذة التي لا غنى عنها باعتباره طبق أساسي في وجبة الفطور يمكن إعداد طبق فول مميز ولذيذ بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل ونتيجة مذهلة تبهر الجميع وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

2 علبة من الفول المدمس.

فصين من الثوم المهروس.

عدد 3 حبات من الطماطم المقطعة.

¼ كوب من الزيت.

½ ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الزنجبيل.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان من الطحينة.

زيت زيتون للوجه.

القليل من الماء.

الطريقة

في البداية يفضل هرس الفول باستخدام هراسة البطاطس كما يمكن الاستعانة بالكبة الكهربائية للحصول على نتيجة ممتازة.

نسخن مقلاة على النار بها مقدار من الزيت النباتي ثم نضع الثوم في المقلاة ويشوح جيدًا حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي الجميل.

يفضل إضافة الطماطم المقطعة في هذه المرحلة وتشوح مع الثوم جيدًا، تترك لمدة 5 دقائق حتى تتسبك الطماطم.

نضع الفول ونقلب المكونات جيدًا مع مراعاة إضافة القليل من الماء إذا تطلب الأمر.

نضيف البهارات في هذه المرحلة وهي عبارة عن الملح والكمون والزنجبيل ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

لإضافة طعم مميز جميل يفضل إضافة الطحينة والليمون إلى المكونات السابقة وتقلب جيدًا.

نرفع المقلاة من على النار ويقدم الفول في أطباق التقديم مع اضافة رشة من زيت الزيتون على وجه الطبق.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة فول المطاعم حيث تم توضيح المقادير والمكونات المضبوطة لإعداد هذا الطبق اللذيذ مع عرض بعض الإضافات المميزة التي تضيف طعم رائع للفول بدلًا من شرائه من المطاعم.