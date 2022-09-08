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عمر شويل - جدة تفتيح منطقة البكيني والاندر ارم بوصفات طبيعية وسبب أسرارها، فكثير منا يلجأ للذهاب إلى صالونات التجميل لأزالة الشعر من أماكن الجسم بأكمله ولكي يتفادوا وجع السويت، بالليزر لإزالة الشعر من المنطقة الحساسة أو حتى الجسم بأكمله والتي تعتمد على وصول الليزر لبصيلة الشعر. وتعد مكلفة للغاية جلسات الليزر

تفتيح منطقة البكيني والاندر ارم بوصفات طبيعية وسبب أسمرارها

حيث يمتصها الميلانين الموجود في البصيلة فتضعف ومن ثم تتساقط. لاعتقادهم انه سيزال تماماً ولكن هذا خطأ شائع، حيث يمنع ظهور الشعر لمدة طويلة، وتعاني أيضاً معظم النساء من اللون الداكن في منطقة البكيني، لأستخدامها شفرات الحلاقة ومزيلات وكريمات أزاله الشعر مما يسبب نوع من الإزعاج، خاصة السيدات المتزوجات، فهذا الأمر يسبب الإحراج أمام الزوج. ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم أليكم طرق الحافظ على هذه المناطق وكيفية الأعتناء بها لفترات طويلة.

أسباب إسمرار منطقة البكيني والاندر ارم

إرتداء الملابس الداخلية بشكل مستمر، مما يمنع التهوية عن هذه المنطقة.

هناك أنواع من الأقمشة الصناعية والبوليستر التي تسبب إسمرار منطقة البكيني.

إزالة الشعر بطرق غير سليمة بالشفرة أو الكريمات يسبب أيضًا إسمرار منطقة البكيني والاندر ارم.

تعرض هذه المنطقة إلى العرق والإفرازات بشكل مستمر.

عدم العناية بنظافة هذه المناطق.

إستخدام كريمات غير طبية تؤدي إلى إسمرار منطقة البكيني.

زيادة الوزن، مما يسبب زيادة الإحتكاك في هذه المنطقة.

إستخدام الليفة الخشنة في تنظيف هذه المنطقة.

عدم البحث عن علاج لتفتيح منطقة البكيني فور ظهور المشكلة.

ماسك الكركم والعسل لتفتيح لتفتيح الإبطين

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل النحل الأبيض.

قطن أو قطعة قماش قطنية مبلولة.

كريم مرطب للجسم.

طريقة الأستخدام

في وعاء صغير اخلطي المكونات السابقة حتى تتكون لديك عجينة سائلة. ‏

قومي لأزالة الشعر بالسويت أو بماكينة أزاله الشعر ذات ملاقيط وليست الشفرات الحادة.

أغسلي المنطقة بالصابون والماء جيدا التي تريدين تفتحيها بعد أزاله الشعر ونشفيها جيداً.

ضعي العجينة على منطقة الاندر ارم ودلكيها بحركات دائرية لمدة خمس دقائق. ‏

زيلي العجينة بالقطن أو بقطعة قماش مبلولة قبل غسيل المنطقة.

اشطفي جسمك جيداً بالماء ثم ضعي القليل من الكريم المرطب. ‏

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة سريعة ومضمون.

ماسك الليمون وصودا الخبز لتفتيح البكيني الاندر ارم

عصير حيتان ليمون.

ملعقتان كبيرة من صودا الخبز أو صودا الخبز.

قوطه قطنية مبلولة.

كريم مرطب.

طريقة الأستخدام