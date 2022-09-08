نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتغسل وجهك بالماء الساخن في الحمام بعد الآن الخطأ الذي يرتكبه الجميع تقريبًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يغسل الناس وجوههم في الحمام بالماء الساخن، لأنه يحرر بشرتهم من الشوائب. لكن احذر، روتين الجمال هذا قد يكون ضارًا لوجهك هذه اللفتة مناسبة جدًا لك وستوفر لك الوقت خاصة إذا كنتي معتادًا على وضع الماكياج؛ بهذه الطريقة يمكنك إزالة الشوائب من التلوث وماكياج النهار في بضع دقائق ومع ذلك ، فإن الماء الساخن ليس بالضرورة أفضل حليف لك عند غسل وجهك والعناية ببشرتك في الواقع ، يمكن أن يغير الماء الساخن حاجز بشرة وجهك على المدى الطويل ، قد لا تكون محميًا بعد الآن من العوامل الخارجية أو التلوث أو حتى الشمس.

الماء الساخن من الدش

غسل نفسك أثناء الاستحمام ليس مفيدًا تمامًا لبشرة وجهك. شارلوت تشو ، الخبيرة ومؤسسة موقع الويب Soko Glam، تشرح في مجلة Femme Actuelle أن الاستحمام بالماء الساخن وغسل الوجه لا يغير حاجز الجلد في بشرة الوجه فحسب، بل يمكن أن يدمر أيضًا طبقة البشرة الدهنية المائية ونتيجة لذلك، تصبح بشرة الوجه أكثر حساسية وضعفًا وأقل حماية من البكتيريا والفطريات والعوامل الخارجية. قد تصبح بشرتك أقل إشراقًا وأكثر هشاشة بمرور الوقت.

كيف تغسل وجهك خارج الحمام؟

لغسل وجهك وإجراء علاجات للوجه ، يُنصح باستخدام الماء البارد بهذه الطريقة ، يمكنك تحفيز دوران الأوعية الدقيقة في وجهك وشد مسام بشرتك.