نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة والخل الجبار لإزالة اسمرار الجسم والتخلص من الجلد الميت لبشرة بيضاء وناعمة كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن جميع الفتيات يحرصون علي أن يكون لون بشرتهم ذات اللون الابيض الجميل ويقومون بالعناية الفائقة لبشرتهم حتي تعمل علي تبييض البشرة بشكل كبير، حيث تعاني بعض الفتيات من اسمرار الجسم والبشرة وذلك نظير تعرضهم المباشر لأشعة الشمس مما يجعل الأمر مزعج لديهم بشكل كبير، وتلجأ الكثير من الفتيات للذهاب الي الصالونات لعمل بعض الطرق التي تفتح البشرة ولكنها باهظة جدا.

مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم

تستخدم بعض الوصفات الطبيعية ومنها القهوة وإضافة بعض العناصر إليها للتخلص من اسمرار الجسم، وهي من أهم الوصفات الطبيعية التي يكون لها مفعول رائع في إزالة طبقة الاسمرار علي الجلد والحصول على بشرة ناصعة البياض ويمكننا تحضيرها كما يلي:

المقادير:

ثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نأتي بوعاء صغير ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة ثم نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من الخل الابيض ونقلبهم مع بعض جيد.

نقوم بالإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون على مقشر القهوة والخل و ندمجهم مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.

يغسل الجسم جيدا قبل وضع المقشر عليه وتنشيفه ثم نفرد مقشر القهوة الخل الأبيض عليه مع مراعاة توزيعه جيدا ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

نفرد مقشر القهوة والخل من الجسم جيدا حتى نلاحظ أن الجلد بدأ ينعم بشكل ملحوظ ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر ونضع مرطب مناسب لنوع البشرة.

مقشر القهوه والسكر مع زيت الزيتون

المقادير:

نصف كوب صغير من القهوة المطحونة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب صغير من الزيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: