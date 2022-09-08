طريقة عمل بسكويت البرتقال الهش بأبسط المقادير صحي وبيدوب في الفم لأحلى فطار

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عمر شويل - جدة يعتبر بسكويت البرتقال من أهم أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع سواء الكبار أو الصغار نظرا لأنها تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، ويمكن أن تقوم ربة المنزل بتقديمه لأفراد أسرتها سواء في وجبة الإفطار ووجبة العشاء بجوار كوب من اللبن أو الشاي لتكون وجبة خفيفة ومفيدة للجسم، ويتميز تحضير البسكويت أن يمكننا إضافة العديد من النكهات المختلفة إليه ومنها نكهه البرتقال الذي يضيف إليها مذاق جميل وله ايضا فوائد متنوعة. طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب كبير من الزبدة الطرية.

نصف كوب كبير من عصير البرتقال.

كوب واحد من السكر البودر.

ملعقة واحدة كبيرة من بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من لون طعام برتقالي. طريقة التحضير: نخلط كوب واحد من السكر البودرة في وعاء عميق ثم نضيف إليه نصف كوب كبير من الزبدة الطرية ونقوم باستخدام المضرب الكهربائي في خفق السكر والزبدة مع بعضهم.

نضرب حبة واحدة من البيض في وعاء صغير ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من بشر البرتقال ونستمر في الخفق جيدا ونضيفهم الى السكر والزبدة ونضع معهم نصف كوب من عصير البرتقال ونخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة ثلاث أكواب من الدقيق الابيض ونضع عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع رشة صغيرة من ملح الطعام ونقوم بعجن جميع المكونات مع بعض مع إضافة ملعقة صغيرة من لون الطعام البرتقالي.

نستمر في عجن بسكويت البرتقال حتي نحصل علي عجينة متجانسة ولينة يسهل علينا تشكيلها.

نحضر ماكينة البسكويت أو أشكال بلاستيكية نستطيع من خلالها استخدام العجينة وتشكيلها الى اشكال صغيرة.

نحضر صينية كبيرة ونضع بها قليل من الزيت أو وضع ورق الزبدة في أسفل الصينيه وندهنها جيدا حتى لا يلتصق بها عجينة البسكويت ونبدأ في رص اشكال البسكويت.

نسخن الفرن علي درجة الحرارة متوسطة ونتركه حتى يسخن وندخل صينية البسكويت ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يتم تسويته ويأخذ اللون الذهبي ثم يقدم وبالهنا والشفا.

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