- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والأرز اختراع ياباني: لبشرة بيضاء كالثلج من أول استخدام فوري2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والأرز اختراع ياباني , حيث يعد هذا الماسك الرائع هو ماسك المناسبات أو الأعياد لأنه نتيجته فورية وسريعة، يعطي البشرة لامعه طبيعية وخرافية من أول مرة, ويعمل مع الاستعمال المتكرر علي محاربة التجاعيد المبكرة، ماسك النشا لكل فتاه تريد بشرة مشرقة ونضارة من غير مجهود أو وقت للحصول على نتائج مبهرة, ويعمل الماسك على تغذية البشرة مما يجعل البشرة ملساء وناعمة وحيوية لو عندك مناسبه أو فرحك أو بمناسبة العيد وتردين حاجة سريعة جدا وفعالة لتفتيح أو تلميع البشرة وتريدي نتائج فورية من المرة الأولى، نحن من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم النشا والأرز اختراع ياباني الحل الرهيب للبشرة مع الماسك الخطير جدا ٢٠٢٢.
مكونات عمل النشا والأرز اختراع ياباني لبشرة بيضاء من أول استخدام2022
إليكم مكونات ماسك النشا مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-
- ١ملعقة كبيرة من النشا.
- ١ملعقة كبيرة من الخل.
- ٤ملاعق من الزبادي.
- عصير نصف ليمونة.
- ثلاث ملاعق من دقيق الأرز.
طريقة التحضير
سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المنزل بكل سهولة ونتيجة مبهرة وهي كالتالي:-.
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا ودقيق الأرز ونقلبهم جيدا.
- ثم نضع عليهم ٤ملاعق من الزبادي ونقلب حتى يصبح قوامها مثل الكريم.
- ثم نضع عليه عصير نصف ليمونة والخل ونقلب جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.
طريقة الاستخدام
إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم للحصول علي نتيجة سحرية من هذا الخليط وبشرة صافية هي كما يلي:-
- نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ لتخلص من أي زيوت أو كريمات أو غبار للحصول علي نتيجة مضمونة.
- ثم نضع الماسك علي الوجه والرقبة بطبقة رقيقة من الماسك حتي تصل إلي جميع أجزاء البشرة .
- نترك الكريم علي البشرة لمدة عشرين دقيقة أو اكثر للحصول علي نتيجة قوية من التفتيح.
- ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسامات.
- سوف تحصلي على نتائج مبهرة جدا من أول استعمال.
- ممكن عمل هذا الماسك يوميا لا يضر نهائيا بالبشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا والأرز اختراع ياباني: لبشرة بيضاء كالثلج من أول استخدام فوري2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.