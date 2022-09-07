بمكونات إقتصادية حضري فطائر الزبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

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عمر شويل - جدة فطائر الزبدة ، تعتبر من المعجنات اللذيذة والرائعة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن حشوها بالجبنة اللحمة المفرومة أو الفراخ، وتعتبر من المعجنات الهشة والخفيفة التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو الحليب على مائدة الإفطار، وتعتبر من المعجنات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الزبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر الزبدة

تتكون فطائر الزبدة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

حبتين من البيض.

نصف كوب زبدة مذابة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الزبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-