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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات إقتصادية حضري فطائر الزبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة فطائر الزبدة ، تعتبر من المعجنات اللذيذة والرائعة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن حشوها بالجبنة اللحمة المفرومة أو الفراخ، وتعتبر من المعجنات الهشة والخفيفة التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو الحليب على مائدة الإفطار، وتعتبر من المعجنات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الزبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل فطائر الزبدة
تتكون فطائر الزبدة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 2 ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الماء الدافئ.
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- حبتين من البيض.
- نصف كوب زبدة مذابة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الزبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الماء الدافئ والخميرة وملعقة من السكر ونقلب المكونات جيداً ونتركها في مكان دافئ حتي تخمر لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع الدقيق والسكر والملح والزبدة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- بعد ذلك نضيف خليط الخميرة والبيض الي الدقيق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية ونتركها لمدة ساعة حتي تخمر.
- ثم نقطع العجينة الي ست كرات متساوية ونضعها في صينية ونغطيها بقطعة من القماش ونتركها حتي ترتاح مرة أخرى لمدة عشر دقائق.
- نفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الطحين ثم ندهنها بالقليل من الزبدة ثم نلف على شكل أسطوانة ثم نقطع الطرفين.
- ثم نضعها في منتصف صينية مدهونة بالزبدة ثم نقطع باقي الاسطوانة على شكل مثلثات ونرصها على طرف الصينية.
- بعد الانتهاء نغطي الصينية ونتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندهن الصينية بالزبدة وندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج جيداً والحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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