قنبلة لتطويل شعرك.. مكون سري ضعيه على الشامبو ولن تصدقي النتيجة تطويل صاروخي في 3 ليالي

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عمر شويل - جدة قنبلة لتطويل شعرك.. مكون سري ضعيه على الشامبو الكيراتين من المواد المستخدمة الفترة الماضية في فرد الشعر وجعله أملس كالحرير، حيث يعد الشعر الخشن أكثر من يؤرق الفتيات، ولكن مع كثرة استخدام الكيراتين على الشعر يتعرض إلى الدمار والهلاك مع الوقت، وذلك بسبب احتواء الكيراتين على مواد كيميائية ضارة بصحة الشعر، لذا كان يجب إيجاد البديل على الفور للحفاظ على الشعر من التلف، بالإضافة إلى تطويله وتكثيفه وجعله ناعم الملمس، وذلك من خلال قرص واحد من الأسبرين، وسوف نتعرف على طريقة فرد الشعر بواسطة الأسبرين واهم مميزات تلك الطريقة.

وصفة الأسبرين لفرد الشعر وتطويله وتكثيفه

يندهش الجميع من ذكر الأسبرين في هذه الوصفة، فمن المعروف أن دور الأسبرين فقط في إزالة أوجاع الجسم لأنه مسكن قوي، ولكن في وصفتنا اليوم يستخدم الأسبرين كحل سحري لفرد الشعر الخشن والمجعد، وتكثيف وتطويل الشعر الخفيف

مكونات الوصفة

لتحضير وصفة الأسبرين لفرد الشعر المجعد، لابد من استخدام تلك الأشياء الموجودة في كل منزل، وغير مكلفة بالمرة وهم:

ثلاث أقراص من الأسبرين.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون..

نصف كوب من الماء الدافئ.

أي نوع شامبو خاص بك.

طريقة التحضير

لعمل وصفة سحرية لفرد الشعر في دقائق معدودة من أقراص الريفو أو الأسبرين، فقط اتبعي تلك الخطوات:

يتم خلط الأسبرين والقرنفل مع الماء جيداً.

يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو.

ثم نشطف الشعر بهذا المزيج جيدا.

ومع تكرار هذه العملية سوف تلاحظين زيادة طول شعرك، بالإضافة إلى ظهوره بمظهر كثيف وناعم مثل الحرير.

طريقة أخرى لتطويل وتكثيف الشعر بالاسبرين

كما يمكن الحصول على شعر طويل وكثيف من خلال هذه الوصفة التي تعتمد على الأسبرين وتتكون من:

ثلاث أقراص من الأسبرين.

ملعقة كبيرة من البن.

ربع كوب من الماء الدافئ.

الشامبو المناسب لنوع شعرك.

طريقة التحضير