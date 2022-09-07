نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة أصغر بـ 10 سنوات.. كريم الكولاجين الطبيعي السحري وانسي التجاعيد والخطوط بدون بوتوكس أو فيلر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج جميع السيدات إلى استخدام كريم الكولاجين الطبيعي مع بداية سن الأربعينات وذلك للحفاظ على البشرة من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن والخطوط الرفيعة التي تعطي سن أكبر من العمر الحقيقي وذلك يسبب مشكلة كبيرة لدى جميع السيدات، كما أن استخدام مكونات طبيعية أفضل بكثير من استخدام المواد الكيميائية التي تسبب أضرار أخرى للبشرة.

كريم الكولاجين الطبيعي

يوجد بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير كبير على البشرة والتي تعطيها النضارة والحيوية وتعمل على ترطيبها مما تمنع ظهور التجاعيد في سن مبكر وذلك كالآتي:

كريم زبدة الشيا وفيتامين E

زبدة الشيا تعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير وفيتامين E يعطي النضارة والحيوية التي تحتاجها البشرة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

4 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت اللوز.

2 كبسولة من فيتامين E.

3 نقاط من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

توضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها جيدًا حتى تتجانس مع بعضها جيدًا.

يغسل الوجه جيدًا للتخلص من كافة الشوائب والأتربة وآثار المكياج.

يجفف الوجه جيدًا قبل استخدام الكريم.

يطبق الكريم على الوجه ويتم تدليك البشرة به بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية والقدرة على الامتصاص.

يفضل استخدام هذا الكريم ليلًا لكي يترك على البشرة أطول وقت ممكن ويغسل في الصباح.

يستخدم هذا الكريم بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج

كريم لبان الدكر والنشا

لبان الدكر من أكثر المواد الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في شد البشرة والتخلص من التجاعيد وتساعده النشا على ذلك ويستخدم كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة واحدة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

كوب واحد من الزبادي الطبيعي.

طريقة التطبيق

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبها جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب.

يوضع الخليط على البشرة مع توزيعه جيدًا ولابد من التركيز على الأماكن الأكثر عرضة لظهور التجاعيد.

يترك الكريم على الوجه فترة لا تقل عن نصف ساعة حتى يمتصه الجلد جيدًا.

يغسل الوجه بالماء الدافئ ويفضل استخدام كريم مرطب بعد استخدام كريم التجاعيد.

في نهاية مقال كريم الكولاجين الطبيعي ذكرنا أكثر من طريقة يتم تحضير الكريم بها للحفاظ على البشرة من ظهور التجاعيد في سن مبكر، والحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية لفترات طويلة من الزمن ولابد من الاستمرار على الاستخدام.