نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبسولة واحدة من أقراص الأسبرين من الصيدلية لتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقطة في أسبوع واحد مثل شعر الهنديات في المقال التالي
عمر شويل - جدة كبسولة واحدة من أقراص الأسبرين من الصيدلية ، أصبحت من أكبر المشاكل التي تواجهنا يومياً هي مشاكل تساقط الشعر،من يلاحظ منا أن شعره قد بدأ يتساقط أثناء الاستحمام أو علي المشط أو فرشاة الشعروهذا يزيد من قلقنا كثيراً، لأن تساقط الشعر بكثرة غير طبيعية غير مستحب إطلاقا لأنه يدل علي العديد من المشاكل، ولذلك عند ملاحظة هذا المشكلة علينا التوجه فوراً علي طبيب متخصص بالأمراض الجلدية أو أتباع الوصفات الطبيعية التي سوف نستعرضها لكم.
كبسولة واحدة من أقراص الأسبرين من الصيدلية
نحن سنقدم لكم أفضل وأسهل الطرق الطبيعية، بكبسولة واحدة من الأسبرين هي التي تساعدكم في التخلص من مشاكل تساقط الشعر ونموه في أقصر وقت ممكن ومنها:
وصفة الأسبرين وماء البصل لنمو الشعر وعدم تساقطه
تساعد مياه البصل رغماً علي رائحتها النفاذة علي علاج العديد من مشاكل الشعر، ولكن خلطها مع الأسبرين يساعدك علي معالجة الشعر من التساقط ويعزز نمو الشعر الخفيف، وأيضا تساعد علي إنبات الشعر والأماكن الفارغة من فروة الشعر في أسرع وقت ممكن،حيث أن مياه البصل تمنح المتانة لبصيلات الشعر الخفيف، لذا سنقدم لكم في السطور القادمة أفضل طريقة للتحضير والاستعمال:
طريقة التحضير والاستعمال:
- قومي بأخذ حبة بصل واحدة بفرمها حتي تستخرج المياه منها.
- ثم قومي بفتح كبسولة واحة من الأسبرين وطحنها لأنه من افضل العوامل في هذه الخلطة.
- قومي بإحضار وعاء صغير لخلط الأسبرين المطحون مع مياه البصل جيداً.
- عليك بأخذ قطعة قطن ووضعها في الخليط ثم قومي بتدليك فروة الشعر بها بحركات دائرية والانتظار لمدة 30 إلي 40 دقيقة .
- ثم اغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو المفضل لشعرك، وعليك تكرار هذه التجربة مرتين أسبوعيا باستمرار لمنع تساقط الشعر.
وصفة الحلبة والأسبرين لعلاج تساقط الشعر:
بذور الحلبة تعمل علي علاج سقوط الشعر، لذا قومي باستخدامها للاستفادة من فوائدها العظيمة بهذه الطريقة:
- عليك سيدتي بنقع مقدار من بذور الحلبة في المياه خلال ليلة كاملة.
- ثم قومي بطحنها مع كبسولتين من الأسبرين حتي تحصلي علي عجينة خفيفة، وقومي بوضعها علي فروة الشعر.
- وقومي بتدليكها جيداً وتركها لمدة 20 دقيقة وتغطية الرأس خلال هذه المدة ويفضل أن تغطي بقطعة منالستان.
- وبعد إنهاء المدة قومي بشطف الشعر جيداً، ثم قومي بالاستمرار علي هذه الخلطة للحصول علي نتيجة مرضية.
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