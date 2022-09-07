نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطاء تسبب تلف الشعر.. الخطأ الأول ترتكبيه يومياً تجنبيها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر هو زينة المرأة لذلك فإنهم يقومون بالمحافظة عليه دومًا، ويحاولون استخدام منتجات وخلطات مختلفة تساعد على تغذيته؛ إلا أن البعض منهم يقع أحيانًا في أخطاء تسبب تلف الشعر، وتؤدي إلى تساقطه؛ لذلك قررنا نعرض عليكم هذه الأخطاء من أجل تفاديها والحفاظ على شعرك وذلك من خلال سطور المقال القادمة.

أخطاء تسبب تلف الشعر

إن قيامك ببعض الأخطاء أثناء محاولتك للعناية بشعرك تؤدي إلى تلفه بل إلى تكسره وتساقطه، وإليك أهم هذه الأخطاء فيما يلي:

تمشيط الشعر المبلل

إن الشعر المبلل أثناء تمشيطه يتكسر؛ فعليك أن تتركيه يجف تمامًا ثم ابدئي في تمشيطه.

تجاهل نظافة فروة الرأس

عليك القيام بالتنظيف الجيد لفروة الرأس؛ لأنها مكان إنبات الشعر فحين حدوث الالتهابات بها سيؤدي ذلك إلى نمو الشعر بشكل صعب بسبب القشرة به.

شد الشعر

تجنبي دائمًا هذا الخطأ حيث أن شد الشعر بطريقة مبالغ فيها سيساعد ذلك على فقد كميات كبيرة في فروة رأسك من الشعر خاصةً في المنطقة الموجودة في مقدمة الرأس.

نوع الفرشاة

إن تمشيط الشعر بحاجة إلى فرشاة أو مشط ذو أسنان واسعة، كما أنه من الأفضل استخدام الفرشاة الخشبية؛ فهذا يسهل عليك أمر فك تشابك الشعر دون تساقطه.

بداية تمشيط الشعر

غالبًا ما تقوم أغلب السيدات بتمشيط الشعر بداية من الجذور إلا أن هذا خاطئ؛ فعليك تمشيطه من نهاية الشعر ثم اصعدي إلى الأعلى.

تجفيف الشعر

تعد الطريقة المثلى لتجفيف الشعر من خلال استخدام فوطة ناعمة والتنشيف بهدوء فالكثير منا يقوم بفرك الشعر للتخلص من الماء الموجود به؛ إلا أن هذا يؤدي إلى تقصف الشعر.

درجة حرارة الماء

عند غسل شعرك عليك ألا تقومي بغسله بالماء الساخن أو البارد؛ فهذا يساعد على تلف الشعر بل استخدمي ماء فاتر.

في نهاية مقال أخطاء تسبب تلف الشعر فقد أوضحنا أهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف الشعر، كما عرضنا عليك الطرق التي يمكنك من خلالها تفادي هذه الأخطاء، كما أنه عليك استخدام الزيوت الطبيعية حتى تمنح شعرك القوة واللمعان.