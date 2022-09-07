نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون نقطة زيت ، البطاطس المقلية عشق كل الجميع الأشخاص سواء كانوا صغار أو كبار، مع العلم أن هناك أنواع كثيرة من البطاطس، ولكن قبل قلي البطاطس يجب التعرف على نوع البطاطس المقلية لأن هناك نوع مخصصة للبطاطس لكي تكون مقرمشة ولكن هناك بعض الأسرار التي يجب معرفتها قبل البدء في تحضير البطاطس لكي تكون مثل المطاعم حتى يقبل عليها الجميع تناولها، ولكن هذه الأسرار لا يعرفها الكثير من النساء، ولكن هذا المقال سوف يوضح لكم كل أسرار البطاطس المقلية المقرمشة المقلية بدون زيت نهائيا، لمعرفة المكونات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات قلي البطاطس في البيت لكي تكون مقرمشة

الأطفال يذهبون إلى المطاعم لكي يتناولون البطاطس المقرمشة اللذيذة، ولكن للأسف الشديد ارتفع سعر باكيت البطاطس المقرمشة في جميع المطاعم، بالإضافة إلى أنها تكون بها كمية زيت كبيرة جدا، وبتالي تكون سبب في ارتفاع نسبة السمنة في الجسم، بسبب احتوائها على نسبة سعرات حرارية عالية، ولكن معظم النساء تريد أن تجعل أطفالهم يأكلون أكل صحي وخالي من الزيوت نهائي، ولكن نحن الآن سوف نقدم لكم وصفة تحضير البطاطس المقلية والمقرمشة في البيت بدون زيت نهائيا، وتتلخص مكونات وصفة البطاطس المقرمشة في البيت:

كيلو من البطاطس.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بهارات البطاطس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت.

كاتشب.

مايونيز.

خطوات تحضير البطاطس المقرمشة اللذيذة في البيت

نحن سوف نقدم لكم طريقة المطاعم في قلي البطاطس في البيت، ويجب اتباع الخطوات الآتية: