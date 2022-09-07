نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبييض.. كريم الليمون والنشا معجزة لتفتيح البشرة والجسم وشد التجاعيد هتبفى شابة مهما كان عمرك حتى لو 50 سنة هتبقى ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة صاروخ التبييض.. كريم الليمون والنشا معجزة لتفتيح البشرة ، كريم الليمون والنشا من أهم الوصفات التي تُعيد لبشرتك الحيوية والنضارة وهي أيضًا تبيض بشرتك وتنقيها وتجعلها كبشرة الأطفال، كما تساهم في إزالة الكلف وتصبغات البشرة وحتى أنها تعمل على إزالة آثار حب الشباب، لذلك أتينا إليكِ بوصفة تجعل بشرتك نضرة بيضاء وجميلة بتكلفة لاتذكر مقارنةً بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة باهظة الثمن، والتي تشتهر أيضًا بأن كثرة استخدامها تسبب ضرر كبير للبشرة لذلك سوف نصف لكِ طريقة طبيعية لبشرتك.

صاروخ التبييض.. كريم الليمون والنشا معجزة لتفتيح البشرة

ثبُتت فاعلية النشا والليمون لتفتيح البشرة ونقائها بالتجارب المتعددة، لذلك تعتبر هذه الوصفة من الطرق الرائعة والأكثر فاعلية للبشرة، فهذا المزيج يعمل على تنقية البشرة وترطيبها وتفتيح مسام الجلد والقضاء على الإسمرار والكلف وتصبغات البشرة.

طريقة تحضير ماسك الليمون والنشا

مكونات وصفة كريم الليمون و النشا

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من النشا.

2 م. ك جلسرين.

عبوة زبادى.

م. ك زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير كريم الليمون والنشا من خلال عدة خطوات بسيطة بمكونات تتوفر دائمًا في مطبخك قليلة التكلفة والجهد.

باشري باذابة النشا في قليل من الماء، ثم أضيفيه على عصير الليمون مع التقليب المستمر.

بعد ذلك أضيفي الزبادي إلى الخليط السابق.

والآن عليكِ إضافة الجلسرين وزيت الزيتون مع التقليب المستمر حتى تتأكدى من تجانس المكونات.

اشطفي بشرتك بماء فاتر لضمان نظافتها من أي دهون على البشرة أو أى إتساخات لضمان استفادة الجلد من الخليط وامتصاصه جيدًا.

قومى بوضع طبقة خفيفة من الماسك وفرده جيدًا، يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة إلى ساعة كاملة حسب امتصاص البشرة للخليط.

عندما يجف الماسك على الوجه، عليكِ فرك الخليط في حركات دائرية لتفتيح مسام الجلد وضمان تنظيفه.

الآن اغسلي بشرتك بالماء الفاتر جيدًا.

يُمكنك أن تكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي تحصلي علي بشرة موحدة اللون وصافية.

فوائد ماسك النشا والليمون