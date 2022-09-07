نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات السميد التركية بأسهل وأسرع طريقة لذيذة وشهية تذوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات السميد التركية ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، نظرًا لاحتوائها على السميد، فهو يستخدم في الكثير من الحلويات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضًا فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة، ويمكنكم تقدمها في المناسبات، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة صنعها لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بودنج الشوكولاتة بالكيك وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات السميد التركية بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات كرات السميد التركية

تتكون كرات السميد التركية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب شاي سميد.

كوب شاي زيت.

100 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب شاي سكر.

باكيت فانيليا.

باكيت بيكنج بودر.

3 أكواب ماء دقيق.

شربات خفيف بارد.

مقادير الوجه

للتزيين

فستق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات السميد التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: