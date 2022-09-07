لو جالك ضيف.. القرص الفلاحى الطرية السريعة لشرب الشاى طرية وهشة وقطنية ولذيذة ومش هتشقق منك تاني بطعم وريحة زمان

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عمر شويل - جدة لو جالك ضيف.. القرص الفلاحى الطرية السريعة، القرص الفلاحى الطرية ترتبط لدى الأطفال بكثير من الأحداث السعيدة، حيث يحبونها ويقبلون على شرائها وتناولها بمصروفهم الصغير، وهي في الحقيقة لا تتطلب أكثر من 15 دقيقة لصنعها وسهلة جدا ولا تتطلب أن يتم شرائها من الخارج بل يمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة، وكلما انتهت يمكنك تجديدها مرة أخرى حتى يتناولونها كغذاء أفضل وبمكونات نظيفة ومضمونة، فتعالي معنا لتعلمي كيف يتم صنع هذه القرص الطريه للاستفادة من الوصفات وتنفيذها.

لو جالك ضيف.. القرص الفلاحى الطرية السريعة

حضري المكونات التالية من أجل صنع هذه القرص المحبوبة:

1000 جرام دقيق.

250 جرام سمنة أو زبدة.

حوالي 170 جرام زيت.

سمسم محمص.

كيس خميرة.

سكر.

لبن دافئ.

الخطوات:

في وعاء واسع ضعي السمن ثم ارفعيها على النار حتى تسيح.

بعد تمام الذوبان أضيفي الزيت مع تقليبه.

ضعي الخليط على الدقيق بالتدريج ثم احضري وعاء وضعي فيه السكر و الخميرة مع اللبن وقلبي جيدا ثم دعيهما لبعض الوقت.

أضيفي السمسم على الدقيق وقلبي بيدك ثم استمري بوضع خليط اللبن والخميرة مع استمرار تحريك العجين.

اعجنيها بعناية حتى تتحول إلى عجينة غير قابلة للالتصاق ومتماسكة في بعضها.

غطيها ثم دعيها لبعض الوقت.

بعد تخمر العجينة ابدأي في تشكيلها بشكل قرص وضعيها على صينية وغطيها.

ادهني وجه القرص بالسمن بواسطة فرشاة السمن السيليكون ثم ادخليها إلى فرن درجة حرارته من 180 ل 200°.

تابعي القرص حتى تمام النضج، ثم اخرجيها إلى التهوئة ورصيها بعناية في طبق مناسب.

يمكنك تقديم القرص مع اللبن أو الشاي أو الشاي بلبن وبالهناء والشفاء.

كيف تنجح القرص الفلاحى الطرية

تأكدي من أن أي مشكلة تواجهيها في صنع القرص سببها شيء تم فعله بالخطأ أو لم يفعل وهو ضروري فعلا، فاقرأي هذه الأسرار لتعلمي كيفية إنتاج قرص أفضل: