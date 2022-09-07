نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفه مبهرة لإزالة شعر الوجه والجسم من الجذور نهائيا وبدون الم جربيها بنفسك فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم أقوى وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه والجسم أيضًا نهائيًا وبدون أي ألم وبنعومة غير مسبوقة، حيث أن هناك بعض طرق إزالة الشعر التي تترك الجذور وتزيل الشعرة نفسها فقط مما يجعل مظهر الجسم غير لطيف وهناك طرق أخرى ممتازة من ناحية الفعالية ولكنها إما أن تكون مؤلمة وإما أن تكون مكلفة جدًا وليس في المقدرة تحمل تكلفتها، ولكن وصفاتنا اليوم هي الأفضل من ناحية الإزالة من الجذور وعدم التكلفة. وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه والجسم المكونات اللازمة:- ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من حليب بودرة.

عصير ليمون

دقيق شوفان. خطوات تحضير وصفة الكركم والحليب لإزالة الشعر:- جهزي علبة صغيرة ويجب أن تكون نظيفة واخلطي بها كل المكونات السابقة حتى تتجانس تمامًا.

بعد ذلك ابدئي في فرد الكريم على الوجه والمنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

دلكي مع الفرد واحرصي أن يكون الفرد في نفس اتجاه نمو الشعر ثم اتركيه على المنطقة إلى أن يجف.

ثم قومي بإزالة الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بشطفها بماء بارد ورطبيها جيدًا وكرريها مرتين أسبوعيًا. أبرز النصائح لتقليل ظهور شعر الوجه احرصي على شرب كميات كبيرة جدًا من الماء يوميًا حفاظًا على صحتك ويقلل من نمو الشعر في الجسم.

وكذلك احرصي على تناول الكثير من الخضروات والفاكهة بشكل كبير يوميًا.

واظبي على ممارسة التمارين الرياضية لأن التمارين الرياضية تعزز الدورة الدموية وبالتالي يقلل نمو الشعر في الجسم بشكل كثيف.

داومي على عمل حمام البخار لبشرتك قبل عمل أي وصفة من وصفات إزالة الشعر الزائد.

عند غسل بشرتك احرصي على غسلها بماء بارد أو فاتر و تجنبي الماء الساخن.

لا تلجئي لأي مكمل غذائي بدون أن تقومي باستشارة طبيب مختص حيث أن المكملات الغذائية لها دور أيضًا في كثافة و نمو الشعر بغزارة.

إذا كان الشعر ينمو أكثر من اللازم و بشكل كثيف جدًا يجب استشارة طبيب جلدية حتى يضبط هرمونات جسمك إذا كانت هذه حالة مرضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفه مبهرة لإزالة شعر الوجه والجسم من الجذور نهائيا وبدون الم جربيها بنفسك فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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