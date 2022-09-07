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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد حلوى أصابع الشوفان اللذيذة الصحية بدون سكر ومذاق أكثر من رائع في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصابع الشوفان ، يفضل تناولها الكثيرين ممن يتبعون نظاما غذائيا خالي من السكر، فهي وصفة لذيذة ومميز للغاية وتحتوي على مذاق سكر طبيعي، كما تحتوي على العديد من المكونات الصحية والمليئة بالفيتامينات، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة فهي تتطلب الكثير من الخطوات أو الوقت أو المجهود.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير، أو طريقة عمل حلوى النوجا بالسوداني اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الشوفان اللذيذة في المنزل بكل سهولة.
مكونات أصابع الشوفان
مما يميز أصابع الشوفان فضلا عن مذاقها الغني واللذيذ هو ما تحتويه من مكونات صحية ومليئة بالفيتامينات وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- كوب ونصف من الشوفان (حبة كاملة).
- ربع كوب من العسل الأبيض.
- نصف كوب من العجوة.
- ربع كوب من جوز الهند.
- نصف كوب من الزبيب أو أي فواكه مجففة.
- نصف كوب من اللوز المكسر.
طريقة التحضير
طريقة تحضير أصابع الشوفان من أسهل ما يكون ولا تتطلب الكثير من المجهود وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة التحضير وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار صاج ونضع عليه كمية اللوز والشوفان ونوزعهم على الصاج بالتساوي.
- ثم نقوم بتحميص كلا من اللوز والشوفان في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٦ أو ٧ دقائق.
- ثم نقوم بخلط الشوفان واللوز مع وز الهند والفواكه المجففة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نضيف إليهم العجوة والعسل الأبيض وندمج جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بوضع الخليط في صينية مربعة مقاس ٢٣ × ٢٣ ونضع داخل الصينية ورق زبدة.
- وبواسطة الملعقة نقوم بمساواة الخليط داخل الصينية حتي يكون بنفس السمك.
- ثم ندخل الصينية في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيدا.
- ثم نخرج الصينية من الفريزر ونقوم بتقطيع الخليط على شكل أصابع.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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