نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد حلوى أصابع الشوفان اللذيذة الصحية بدون سكر ومذاق أكثر من رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصابع الشوفان ، يفضل تناولها الكثيرين ممن يتبعون نظاما غذائيا خالي من السكر، فهي وصفة لذيذة ومميز للغاية وتحتوي على مذاق سكر طبيعي، كما تحتوي على العديد من المكونات الصحية والمليئة بالفيتامينات، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة فهي تتطلب الكثير من الخطوات أو الوقت أو المجهود.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير، أو طريقة عمل حلوى النوجا بالسوداني اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الشوفان اللذيذة في المنزل بكل سهولة.

مكونات أصابع الشوفان

مما يميز أصابع الشوفان فضلا عن مذاقها الغني واللذيذ هو ما تحتويه من مكونات صحية ومليئة بالفيتامينات وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوب ونصف من الشوفان (حبة كاملة).

ربع كوب من العسل الأبيض.

نصف كوب من العجوة.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبيب أو أي فواكه مجففة.

نصف كوب من اللوز المكسر.

طريقة التحضير

طريقة تحضير أصابع الشوفان من أسهل ما يكون ولا تتطلب الكثير من المجهود وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة التحضير وهي كالتالي: