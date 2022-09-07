انت الان تتابع خبر فيروس غرب النيل.. اعرف كل حاجة عنه وأماكن انتشاره من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بات فيروس غرب النيل يشغل بال الكثير من المواطنين في الكثير من دول العالم خلال الأيام الماضية، خاصة بعد إصابة 160 شخص ووفاة 14 آخرين منه في اليونان.

وبحث الكثير من المواطنين لعرفة ما هو فيروس غرب النيل وما هي أعراضه والأماكن التي يتواجد فيها وكيف نتقل للبشر.

فيروس غرب النيل: