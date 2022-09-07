انت الان تتابع خبر فيروس غرب النيل.. اعرف كل حاجة عنه وأماكن انتشاره من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بات فيروس غرب النيل يشغل بال الكثير من المواطنين في الكثير من دول العالم خلال الأيام الماضية، خاصة بعد إصابة 160 شخص ووفاة 14 آخرين منه في اليونان.
وبحث الكثير من المواطنين لعرفة ما هو فيروس غرب النيل وما هي أعراضه والأماكن التي يتواجد فيها وكيف نتقل للبشر.
فيروس غرب النيل:
هو فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق لسعات البعوض الحاملة له. وتم تسميته بهذا الاسم بسبب اكتشافه في المنطقة الغربية من النيل وبالتحديد في أوغندا
أماكن تواجد فيروس غرب النيل :
ينتشر الفيروس بشكل عام في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أمريكا وغرب آسيا.
معلومات عن فيروس غرب النيل:
1- مرض عصبي خطير عند البشر.
2- 80% من الحالات تمضي دون ظهور أي أعراض.
3- يصيب الفيروس لحيوانات وبالأخص الخيول.
4- لا يوجد لقاح أو علاج لفيروس غرب النيل عند البشر ولكن يوجد لقاح للخيول.