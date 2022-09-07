نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حتاكلها أحلى” .. طريقة عمل الكبدة والسدق الاسكندراني على أصولها زي العربيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا رغبت في تحضير أكلات سهلة وسريعة في البيت بدون تسبيكة أو بدون طبيخ، يمكن هذا بعمل أكلات شهية لأفراد عائلتك، إليك نقدم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت وأيضًا نقدم طريقة عمل السدق الاسكندراني بالطماطم والفلفل، وتستمتعي بطعم لذيذ للكبدة والسدق بجوار سلطة الطحينة والبطاطس المقلية المقرمشة، تابعي معنا في السطور التالية للمزيد من التفاصيل. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المقادير المطلوبة: نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح رفيعة.

8 فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح.

ثمرتين من الفلفل المقطعة إلى شرائح.

ملعقة من الكمون.

ملح حسب المذاق.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ليمون.

ملعقة صغيرة من الخل. طريقة التحضير قومي أولًا بوضع كمية من الزيت في المقلاة على النار.

وعند تسخين الزيت يتم إضافة الكبدة، ويتم تقليبها لمدة دقيقتين.

ثم أضيفي الثوم والفلفل، ويتم التقليب.

أَيفي بعدها الملح والكمون والخل.

ثم يتم التقليب، وتترك على النار الهادئة حتى تمام النضج.

ترفع من على النار، ويتم وضعها في طبق التقديم، ويتم عصر عليها الليمون.

تقدم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل السدق الاسكندراني المقادير المطلوبة: نصف كيلو من السدق المقطع إلى مكعبات صغيرة في الحجم.

6 حبات من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

3 ثمار من الفلفل المقطع إلى مكعبات.

ملح وفلفل أسود.

كمون وكزبرة جافة.

زيت. طريقة التحضير يتم أولًا تقطيع السدق بعد غسله جيدًا إلى قطع صغيرة في الحجم، وتترك جانبًا.

يتم تحضير الطماطم والفلفل بالتقطيع إلى مكعبات صغيرة في الحجم.

ثم قم بوضع الزيت في مقلاة على النار.

أضف السدق، ويتم التقليب حتى يتغير لونه.

أضف الفلفل ثم يتم التقليب.

يمكنك إضافة الثوم والبصل المقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم حسب الرغبة.

ثم أضف الطماطم.

ضع الملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة.

ثم يتم التقليب معًا ويترك الخليط على النار حتى يتسبك وينضج.

يرفع ويقدم مع الخبز البلدي والبطاطس المقلية وبالهناء والشفاء.

كما يمكن سلق بعض من المكرونة، ويتم وضع طبق من المكرونة البيضاء وعلى الوجه خلطة السدق الاسكندراني.

يقدم وبالهناء والشفاء.

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