طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة كبيرة وما هو سر نجاح عجينة البيتزا؟

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة، من أسهل وأيسر الطرق لعمل مقادير عجينة البيتزا الهشة، وهذا هو سر عجينة البيتزا، الذي يجعلها مثل المطاعم، حيث تكمن أسرار نجاح عجينة البيتزا الهشة الخفيفة، في مقادير عجينة البيتزا بالكوب، حيث أثبتت تجارب أشهر الطهاة في العالم، أن العجينة الهشة المفضلة للجميع، تكمن في تحضير عجينة البيتزا 6 كوب دقيق، بالإضافة إلى تجربة تحضير عجينة البيتزا بالحليب، وهي تشبه طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية، وكذلك طريقة عمل عجينة البيتزا منال العالم، وهي تناسب أيضًا طريقة عمل عجينة البيتزا كمية كبيرة، للحصول على بيتزا كبيرة ثم تقطيعها لأحجام أصغر، وهذه الطريقة تناسب المناسبات والعزومات وأعياد الميلاد، وإذا ما كنت ترغبين في معرفة كوب دقيق يعمل كام بيتزا؟ فاعلمي أن عجينة البيتزا الهشة الطرية صغيرة الحجم، تحتاج إلى كوبان من الدقيق، وملعقة صغيرة من الخميرة، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من السكر، وأخرى من الزبادي.

ما هي أنواع حشو البيتزا؟

من أشهر أنواع حشوات البيتزا، بيتزا كرات اللحم الشهية؛ وهي مكونة من البصل واللحم مع الفلفل والزيتون والجبن الموتزاريللا، وكذلك بيتزا الخضروات اللذيذة ومكوناتها؛ جبن موزاريللا وفلفل وباندورا وبعض الخضار المقطة على شكل شرائح، بالإضافة إلى حلقات البصل، كما توجد بيتزا التونة وبيتزا البسطرمة وبيتزا ميكس الجبن وغيرها الكثير مع طرق متعددة مثل؛ طريقة عمل بيتزا التورتيلا، وطريقة عمل بيتزا بابا جونز، أو طريقة عمل بيتزا كيتو، طريقة عمل بيتزا الرانش، طريقة عمل بيتزا الخضار والدجاج، وتوجد غيرها الكثير من الأنواع والطرق، وفقا للشيف الذي تحبه، أو الدولة التي ترغب في تذوق البيتزا وفقا للإضافات المعتادة بها.

كيف أجعل عجينة البيتزا هشة؟

إذا أردت معرفة خطوات وطريقة عمل عجينة البيتزا الهشة، فيجب عليك استخدام المكونات التالية:

3 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الزبادي.

ومن أجل التنفيذ امزجي المكونات الجافة، مع كوبان ونصف من الطحين.

وبعدها ضعي الزبادي مع المكونات.

وأخيرًا أضيفي الحليب والزيت واعجني لمدة 5 دقائق، للحصول على عجينة بيتزا هشة وطرية.

ما هو سر نجاح عجينة البيتزا؟

كيف تتحصل على أحسن عجينة بيتزا؟ سؤال نطرحه على الكثيرين من حولنا، ولكن بوجه عام، لكي تحصلين على عجينة بيتزا جيدة طرية وهشة، فاعلمي أن البيتزا يشترط أن تتكون من عجينة غنية بالجلوتين، وهو ما يسمح بأن تكون العجينة طرية. بالإضافة إلى أن الخميرة يجب أن تكون فعالة وناجحة. وهنا يمكنك استخدام الخميرة الفورية الجافة، أو حتى نوع الخميرة الطازجة.

كيف اعمل بيتزا مثل المطاعم؟

كوبان من الطحين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة عجينة البيتزا السريعة