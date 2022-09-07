نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحي ولذيذ.. علي طريقة المحلات وباللون الذهبي طريقة سحرية لقلى البطاطس في الماء بدل الزيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس المقلية في الماء هذه طريقة فريدة من نوعها والذي اكتشف هذه الطريقة شيف فرنسي كبير حيث انها تقلل من كمية الزيوت التي تدخل للجسم وبذلك يمكن ان تتناول البطاطس المقلية ولن تحرم نفسك منها بعد اليوم في هذا المقال سنعرض لكم طريقة قلى البطاطس بالماء. الطريقة الاولى لقلى البطاطس في الماء: اختيار نوعية البطاطس لان يوجد بطاطس للسلق وبطاطس مخصصة للقلى عليك باختيار المخصصة للقلى ثم قومي بتقطيعها الى شرائح رفيعة جدا.

احضري اناء وضعي فيه كمية من الماء واتركيها الى ان تغلي ثم ضعي البطاطس في الماء واتركيها لمدة سبع دقائق.

اخرجي البطاطس من الماء المغلي وضعيها في الة تجهيز البطاطس المقلية لمدة سبع دقائق.

بعد مرور هذا الوقت ستحصل على بطاطس مقلية بدون استخدام نقطة زيت نهائي.

بعد تطبيق هذه الطريقة تحصلي على بطاطس صحية وتكون كمية الدهون اقل ب ألف مره من البطاطس التي يتم قليها في الزيت. الطريقة الثانية لقلى البطاطس: نحضر بطاطس ونغسلها جيدا ونقشرها ونقطعها الى شرائح رفيعة جدا.

نضع في اناء كمية من الماء البارد ونضيف اليه البطاطس ونتركها لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بتنشيف البطاطس من الماء جيدا في اناء اخر نضع ماء على النار ونتركه يغلى.

بعد ذلك نقوم بإضافة البطاطس اليها ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نخرجها ونجففها من الماء.

نرش القليل من الملح والفلفل الاسود ونضع عليها ملعقة من النشا ونقلبها جيدا.

نحضر طاسة ونضع بها ملعقتين فقط من الزيت ونضع بها البطاطس ونقلب الى ان تحصل على اللون الذهبي المقرمش. الطريقة الثالثة لقلى البطاطس: نختار البطاطس المخصصة للقلى ثم نقوم بتنظيفها وتقشيرها وغسلها جيدا ونقطعها شرائح رفيعة جدا.

نضع وعاء على النار به ماء ونضيف اليه ملح وخل ونضع البطاطس ونتركها تغلى لمدة خمس دقائق.

نخرج البطاطس من الماء ونقوم بتصفيتها جيدا حتى تتخلص من الماء تماما.

نحضر صينية فرن ونضع بها البطاطس ونقوم بتتبيلها الملح والفلفل الاسود والببريكا وأي توابل تفضلها.

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة مائة وخمسين وندخل البطاطس الى الفرن حتى تحمر وستحصل على بطاطس بدون زيت.

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