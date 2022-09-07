خلطة كريم نيفيا مع النشا لتفتيح البشرة وترطيبها ١٠ درجات فوري

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عمر شويل - جدة كريم نيفيا مع النشا من الكريمات التى تساعد فى تفتيح البشرة وترطيبها فى نفس الوقت، وبما ان الكثير من النساء يبحثون عن الطرق الأكثر فاعلية لتفتيح البشرة فى وقت قصير وأيضاً لا تسبب مشاكل للبشرة، لذلك سوف نقدم لكم هذا الخليط الذى سوف يوفر لنا التفتيح والترطيب فى نفس الوقت، ويجعلنا نحصل على تفتيح آمن وفعال ويجعل البشرة تفتتح ١٠ درجات عن الأول، ويجعلكى تحصلين على بشرة ناصعة البياض وناعمة مثل بشرة الأطفال، فهذا الكريم المرطب يحتوي فى تركيبه على البانثينول والجلسرين اللذان يعملان على تغذية وترطيب البشرة بعمق، ولذلك خلط هذا الكريم مع النشا سوف يساعد جداً فى تفتيح البشرة، وسوف اقدم لكم متابعينا الكرام اليوم مكونات وطريقة استخدام خليط كريم نيفيا مع النشا لتفتيح البشرة. مكونات كريم نيفيا مع النشا يتكون كريم نيفيا مع النشا من مكونات سهلة جدا وبسيطة وهى كمايلي: ٢ ملعقة كبيرة من الكريم.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من ماء الورد. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل كريم نيفيا مع النشا بسيطة جدا وأيضاً طريقة استخدامه سهلة جداً وهى كالتالي: نقوم بإحضار عبوة نظيفة وجافة من الزجاج أو البلاستيك. ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الكريم وملعقة كبيرة من النشا ونخلطهم جيداً. ثم نخفف الخليط السابق بالقليل من ماء الورد حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. ونغلق العبوة جيداً ونحتفظ بها فى درجة حرارة الغرفة. ويجب علينا قبل وضع الكريم غسل البشرة جيداً بالغسول المناسب أو الماء والصابون للتخلص من الأتربة للبشرة وننشفها جيداً. ونقوم بوضع الكريم مرتين فى اليوم مرة فى الصباح ومرة أخرى في المساء. ونترك الكريم على الوجه لمدة من ٢٠:٣٠ دقيقة وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ. ثم الماء البارد وبعد ذلك نستخدم التونر المناسب من ماء الورد أو أى توتر تفضلونه للحصول على بشرة صافية وجميلة وخالية من العيوب. مع المداومة على وضع الكريم حتى نحصل على درجة التفتيح التى نريدها. وبهذا سوف نحصل على بشرة ناصعة البياض وناعمة مثل بشرة الأطفال ونحصل على درجة تفتيح ١٠ درجات. فوائد كريم نيفيا للبشرة يحمي البشرة من الإصابة بالجفاف حيث إنه يعمل على ترطيب الجسم بشكل مكثف. يعالج تهيج البشرة لأنه يحتوى على مادة البانثينول التى تحمي البشرة من الاحمرار. تم اختباره طبياً واتضح أنه لا يحتوي على مواد تضر بالجلد والبشرة على المدى البعيد. من المرطبات الرائعة وخاصة فى فصل الشتاء وذلك بفضل قوامه الكثيف. متوفر وسعره فى متناول الجميع. وصفة كريم نيفيا لفرد الشعر أثبتت بعض التجارب أن لكريم نيفيا فوائد عديدة للشعر أيضاً لذلك سوف نقوم بعمل هذه الوصفة للحصول على شعر مفرود ولامع وهى كالتالي: نقوم بإحضار علبة صغيرة الحجم من الكريم الازرق. ونضعها فى وعاء عميق ونضيف إليها ملعقة من زيت الجوجوبا وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت الأركان. ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. نقوم بازابة زيت جوز الهند على حمام بخار حتى يصبح سائل ونضيفه إلى الخليط السابق. ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من عسل النحل ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف. نتركه على الشعر لمدة ساعتين على الأقل. ثم وشطفه الشعر جيداً بالماء والشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على نتائج كويسة. غسول القهوة لتنعيم البشرة سوف أعرفكم على كيفية عمل غسول طبيعي للبشرة يساعد فى تنعيمها وهو كالتالي: نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان ونضيف عليها ١/٢ ملعقة كبيرة من الحليب. نقلبهم مع بعض كويس حتى تتكون لدينا عجينة سميكة ونتركها لمدة ٥ دقائق. ثم نوزع الخليط على البشرة مع التدليك للبشرة بحركات دائرية. نتركه على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة حتى ينشف. بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر.

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