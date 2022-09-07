نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكابتشينو بالفانيليا واللبن والتشيز كيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر أنواع المشروبات الساخنة التى منتشرة فى معظم دول العالم هو الكابتشينو، ويعد أن أول من أشتهر به هى إيطاليا، ولكن انتشر فى جميع أنحاء العالم بعد ذلك وحيث إنه يتميز بمذاقه المتميز ويكون سهل تحضيره فى المنزل بخطوات بسيطة وذلك بدل من الذهاب إلى الكافيهات لشربه وسوف نقوم بذكر طرق مختلفة لتحضير الكابتشينو. مكونات عمل كابتشينو الفانيليا: 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة صغيرة نسكافيه.

ربع كوب قشطة مخفوقة.

رشة فانيليا أو ملعقة صغيرة. طريقة التحضير: نحضر مج كبير واسع ونضع فيه كل المكونات التى سبق تحضيرها، وخفقهم جميعا بواسطة مضرب البيض، ومن الممكن إضافة القشطة حتى يكون مزيج كريمي وناعم. نحضر مج مناسب للشرب ونضع فيه 1 ملعقة كبيرة من المزيج السابق ونضع عليه الماء المغلي ونقلبه برفق حتى لا تختلط الكريمة بالماء. نقوم بتزيين الوجه بالشكولاته السايحة أو النسكافيه الناعم حسب المفضل وثم يكون جاهز للشرب. مكونات عمل كابتشينو: 1 كوب سكر.

1 كوب نسكافيه.

1 كوب ماء بارد.

حليب كامل الدسم مغلى. طريقة التحضير: نحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط ونضيف به كل من السكر والنسكافيه والماء الفاتر ونقوم بخلطهم جميعاً حتى يكون قوامه كريمي. نحضر كوب التقديم ونأخذ ملعقة كبيرة من المزيج ونضعها فى الكوب، ونصب عليه اللبن المغلى حتى يمتلئ. ويمكن عمل أشكال على وجه الكابتشينو أو رسم حرف حسب الرغبة. مكونات عمل كابتشينو اللبن: 2 كوب لبن بودره او سائل حسب المتواجد.

1 ملعقة قشطة كبيرة.

1 ملعقة نسكافيه كبيرة.

كاكاو بودرة.

2 ملعقة سكر كبيرة. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار إناء ونضع فيه اللبن السائل وإذا لم يتواجد اللبن نقوم بوضع لبن البودرة مع الماء ويقلب ويوضع على النار حتى يغلى. نحضر الخلاط ونضع فيه القشطة والسكر والنسكافيه ونمزجهم جيداً مع بعضهم. نقوم بصب المزيج فى الأكواب المحددة لعمل الكابتشينو، ونصب عليهم اللبن المغلى ويقلب برفق حتى يمتزج جيداً. ويمكن تزيين الوجه بواسطة رش مسحوق كاكاو على وجه الكابتشينو. مكونات عمل تشيز كيك الكابتشينو: الطبقه الأولى: 1 كوب ونص بسكويت دايجستف مطحون جيداً أو بسكويت يكون سادة بنكهه الشيكولاتة.

1 ملعقة كاكاو بودرة كبيرة.

1 من أصابع الزبدة مذاب. الطبقة الثانية: 1 ملعقة جيلاتين كبيرة سادة.

400 جرام جبن كريمي يكون بدرجة حرارة الغرفة.

1 علبة لبن مكثف محلى كبيرة.

1 كوب كريمة خفق.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير. الطبقه الثالثة: نص كوب كريمه.

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة سادة.

3 قطع شيكولاتة فليك. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار قالب التشيز كيك الذى يكون ذو قاعده متحركة أو يمكن إحضار طبق بايركس للتقديم. نقوم بإضافة البسكويت الناعم فى الطبق أو القالب ونضع عليه الكاكاو والزبدة ونقلبهم مع بعضهم حتى تمتزج جيدا، نقوم بوضعه فى القالب ونقوم بالضغط عليه وتسويته، ويدخل فى الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يتماسك مع بعض جيداً. نحضر طبق صغير ونضع فيه الجيلاتين ونضع عليه ربع كوب ماء ساخن ويقلب جيداً حتى يذوب الجيلاتين ويترك في جانب. نحضر طبق صغير آخر ونضع فيه القهوة وعليها 2 ملعقة كبيرة ماء مغلى ويقلب جيداً ويترك جانباً. نحضر وعاء عميق ونضيف فيه كل من اللبن والكريمة والجبن ونمزجه بواسطة المضرب الكهربائي حتى يكون خليط ناعم كريمي وهش، ونضع عليه الجيلاتين وبعد ذلك نقوم بصب نصف الكميه فى القالب على البسكويت. نقوم بوضع القهوة على باقى الخليط ونخلطه جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضعه على القالب وبعد ذلك نقوم بوضعه فى الثلاجة لساعات طويلة حتى يتماسك. نقوم بخفق الكريمة جيدا ونقوم بوضعها على التشيز كيك وتوزع وثم نرش عليه الكاكاو والشيكولاتة القطع بعد تفتيتتها وبعد ذلك تقطع وتقدم وهى باردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكابتشينو بالفانيليا واللبن والتشيز كيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.