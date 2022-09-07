نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة اسرة بالكامل بسبب البطاطس تعرف على السبب الحقيقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس تقتل عائلة بأكملها لهذا السبب ، اليوم نقدم لكم حقيقة القصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر عن البطاطا تقتل عائلة بأكملها، من خلال هذا المقال اكتشفي السبب الحقيقي لعلامات فساد البطاطس حيث تتجنّبي حدوث ذلك في منزلك، الجميع من الكبار والصغار يحبون البطاطس وذلك بسبب مذاقها وطعمها اللذيذ، وتعد ثمرة البطاطا غنية بالبروتينات والكالسيوم والحديد والكربوهيدرات النشوية والعديد من فوائد البطاطس ، كما هناك أيضا أضرار كبيرة لثمرة البطاطس وتأثيرها على صحة الإنسان، لذا ننصح الجميع بتناول البطاطس الناضجة والسليمة عندها شرائها التي تفيد صحة الإنسان، لذلك تجنب شراء البطاطس المنبتة بالبراعم

وفاة اسرة بالكامل بسبب البطاطس

نعود مرة ثانية لموضعنا عن حقيقة وفاة أسرة بالكامل بسبب البطاطس اكتشفي السبب الحقيقي لتتجنّبي حدوث ذلك في منزلك، حيث نشرت احدي المجلات الصحة العالمية خبر حزين عن وفاة أسرة كاملة بسبب بطاطس كانت بها مواضع عفن أو خضراء اللون، لذا ننصح سيدات البيوت بعدم شراء هذا النوع أو حتي بعدها شرائها سنجد في وقت تخزين البطاطس بان علامتها قد تغيرت بسبب تواجدها لفترات طويلة بالمنزل.

فلذا نحظر ربات البيوت والإباء من شراء البطاطس المصابة بالتعفن سواء جزئي أو كلي، أو بها درنات نابتة والتي خرجت من ثمرة البطاطس والتي تحتوي على مادة “السولانين” السامة، حيث سيظهر عليك اعرض ثمار البطاطس لهذا يجب عليك التوجه إلى اقرب مستشفي علي الفور لإنه سوف تؤدي إلي الموت المفاجئ بسبب هذا التصرف الذي تفعله معظم الأمهات عند طهي البطاطس العفنة.

اضرار اكل البطاطس المزرعة

ربات البيوت يجب عليهن أن يتوخوا الحذر من البطاطس التي يوجد بها أجزاء متعفنة، لذا يجب إن تتخلصي من الثمرة بأكملها إذا وجدتي بها إي أجزاء عفنة، لذا يرجي عدم الأفراط من تناول البطاطس خصوصا إن معظم أطفالنا يحبونها بشدة ، واذا كانت البطاطس تحتوي على البراعم كما هو موضح بالصور اسفل هذا المقال يجب الابتعاد عنها على الفور، نرفق لكم مقطع فيديو أخير عن أضرار براعم البطاطس وكيفية تجنب تسمم البطاطس.

شكل البطاطس الفاسدة

هناك العديد من العلامات التي تؤكد فساد ثمرة البطاطس لذالك أحذرو هذا الأنواع من البطاطا المنتشر بكثرة.. قد يسبب الوفاة يجب الانتباه والابتعاد عن البطاطس المزرعة أو قشرتها الخارجية تغير لونها إلى اللون الأخضر أو البنكي الداكن لذا يجب عليك عدم اتخاذ قرار الشراء في هذا التوقيت لإنها تضر بصحة الإنسان بدرجة عالية جدا.

