نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقى جسمك من السموم وحافظى على صحتك بتناول كوب يوميا من هذا المشروب السحرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الليمون من أهم النباتات الحمضية الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الثمينة التى تعد مصدر مضاد للأكسدة التى تحمى الجسم من السموم فهى نبته مهمه جدا يستفيد منها الإنسان كلها حتى القشرة، فهو يستخدم في الكثير من الاكلات العالمية والمشروبات المنعشة التى تساعد على تقوية وتغذية خلايا الجسم والبشرة، فهو فنى بفيتامين سي الذى له فاعلية كبيرة فى الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا، كما أنه يرطب الجسم ويحميه من الجفاف عن طريق شربه مع الماء، فقد أشارت الدراسات العلمية الحديثة أن شرب الماء والليمون يعد أحد الأسباب الرئيسية لحماية الجسم من العديد من الأمراض الموسمية الخطيرة، كما أن هذا المشروب يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة ويعطى نقاء وحيوية وملمس ناعم للبشرة، يعمل على خفض مستوى ضغط الدم ويقلل الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بنسبة كبيرة، يساهم في نقص الوزن الزائد والتخسيس السريع، فهو مفتت قوى وفعال للدهون المتكونة فى بعض مناطق الجسم، ينظم السكر بالدم ويقى من هشاشة العظام ويعطى الطاقة والحيوية والنشاط البدني المطلوب للجسم، يعالج الالتهابات، يحسن المزاج العام، يقلل من تناول الطعام عند شرب كوب على الريق يومياً، يفتح ويبيض الوجه ويرطب البشرة وينقيها من البقع الداكنة، يعوض الجسم عن الماء المفقود أثناء النوم، يحارب السرطان يقوى المناعة ويغذى خلايا المخ والأعصاب الطرفية، فهو مفيد جدا للصحة العامة، فيجب اتخاذ هذا المشروب كامشروب يومى صحى يحميك من الإرهاق والتوتر النفسي، ونستفيد من فوائده الصحية العديدة، فهو لا يكلفنا الكثير والليمون متوفر طوال العام، فالكثير من المدربين ينصحون بتناول كوب من الماء والليمون يوميا على الريق للتمتع بصحة جيدة وقوام رشيق خاصه فى فصل الصيف يشعرنا بالانتعاش طوال اليوم .

فوائد شرب الماء والليمون للجسم

المكونات ;

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

2 ليمون فريش شرائح

كوب من الماء البارد أو الفاتر حسب الرغبة

كوب زجاجي

ملعقة من العسل النحل

اوراق من النعناع الأخضر

طريقة عمل مشروب الماء والليمون للجسم

أولا نحضر كوب كبير به ماء مثلج أو دافئ حسب الرغبة ثم نضيف إليه عصير الليمون وشرائح الليمون ونقلب جيدا ثم نضع اوراق النعناع الطازجة لتعزيز النكهات وملعقة من العسل النحل ونقلب جيدا ثم نقوم بتناول المشروب الساحر الذى يعتبر افضل الطرق الطبيعيه لحماية الجسم من السموم، ويعتبر حارق لدهون الجسم . يمكنك شرب كوب من هذا المشروب صباحاً ومساء .