نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. كريم نيفيا والقهوة المبهر لتبييض الوجه وإزالة البقع والتصبغات والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع ، من منا لا يريد أن تكون بشرتك مشدوده وخالية من المشاكل التي نراها في هذه الأيام بسبب تعرضنا إلى الشمس لفترات طويلة، ومعظم النساء تشتكي من وجود بقع تحت الجلد والتجاعيد التي نراها حول العين وحول الفم وغيرها من الأماكن التي تظهر في الوجه وعلى وجه الخصوص مع تقدم العمر، بالإضافة إلى النساء الذين يضعون مستحضرات التجميل بكثرة وغير مناسبة البشرة، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة رائعة مكونة من كريم نيفيا والقهوة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات كريم نيفيا والقهوة في تفتيح البشرة والتخلص من مشاكل البشرة

القهوة لها تأثير فعال في معظم الوصفات التي نقدمها لكم من خلال موقعنا هذا وليس مازال نحافظ على مستوانا الذي تعودتم عليه مننا، لأننا نريد أن تكون كل إمرأة واثقة في نفسها وترى نفسها أنها أجمل امرأة في الكون، ومن المعروف أن معظم الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائيّة تضر البشرة على المستوى البعيد وتسبب ظهور مشاكل أخرى للبشرة نحن بغنى عنها إطلاقا، أما بالنسبة بالنسبة للوصفات الطبيعية التي نقدمها لكم أمانة جدا على البشرة، ولا تسبب له أي أضرار أبدا، وذلك حازت مقالتنا على إعجاب الكثير من المتابعين، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة كريم نيفيا والقهوة الرائع:

ملعقة ونصف من كريم نيفيا.

ملعقة من القهوة.

ماء ورد.

ملعقة من النشا.

خطوات تحضير واستخدام كريم نيفيا والقهوة في تفتيح البشرة

كريم نيفيا من الكريمات الرائعة في ترطيب البشرة، لو وضعنا كريم نيفيا مع القهوة سوف نحصل على وصفة مذهلة لا تصدق، والآن سوف نقوم بشرح خطوات التحضير: