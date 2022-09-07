نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخض كيراتين الزيوت الطبيعية الفعالة لتنعيم وتكثيف الشعر ومنع التساقط بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم بعض النساء ذوات الشعر الكثيف بزيارة صالونات التجميل بشكل متكرر لاستخدام الكيراتين للحصول على شعر ناعم وحريري، إلا أن الكيراتين يسبب ضررًا خطيرًا للشعر، وعلى رأسه ضعف وتساقط البصيلات، ويرجع ذلك إلى محتوى الفورمالديهايد بالإضافة إلى التكلفة العالية لتصفيف الشعر بالكيراتين، الأمر الذي دفع البعض منهم للبحث عن بدائل طبيعية للكيراتين لتنعيم وتصفيف شعرهم، من خلال هذا المقال سنتعرف على العديد من البدائل الطبيعية للكيراتين للشعر

ماسك كيراتين قشور الموز

المكونات

قشور 3 ثمرات من الموز

كوب واحد من زيت جوز الهند

كوب من زيت الزيتون

كيفية تحضير القناع

باتباع هذه الخطوات سيمكنك من تحضير قناع بشرة الموز:

ضع بذور الموز والزيوت في الخلاط واخلط جيدًا.

قلبي المزيج على نار خفيفة وانتظري حتى يغلي.

ضعي المزيج في إناء ضعيه على الشعر ثم اتركيه لمدة ساعتين.

بعد ذلك اغسلي شعرك وصففيه لترى المدى الكامل لإشراقه ونعومته.

كيراتين الزيوت الطبيعية الفعالة لتنعيم الشعر

المكونات

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين من وزيت الخروع.

ملعقتين من زيت الجوجوبا.

ملعقتين من زيت الذرة.

طريقة تحضير خلطة الزيوت الطبيعية

كل هذه الزيوت تحتوي على مضادات الأكسدة وغنية بفيتامين E الذي يساعد في الحفاظ على الرطوبة في الشعر ويعمل على تغطية الشعر لمنع التلف والجفاف.

ضع كل الزيوت في وعاء زجاجي. ثم يتم وضعه في زجاجة نظيفة ثم يوضع على الشعر لفترة ثم يتم تدليكه بأطراف الأصابع على جلد السرج. من المساء حتى صباح اليوم التالي يمكن ترك الشعر مربوطاً إلى الخلف بمنشفة قطنية دافئة لمدة 30 إلى 45 دقيقة. اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو ثم اتركيه يجف بشكل طبيعي. تعمل هذه الوصفة على ترطيب الشعر وتجفيفه وزيادة حجمه.

خليط البيض والمايونيز لتصفيف الشعر

توجد نسبة عالية من البروتينات في البيض والمايونيز مما يساعد على تقوية الشعر وتكثيفه واستعادة الرطوبة للشعر الجاف أو الهش

يمكن تحضير هذا المزيج المنزلي على النحو التالي: