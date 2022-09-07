نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة الشاي الاقتصادية بقوام إسفنجي هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الشاي الاقتصادية ، من الكيك الهش والخفيف جداً لا تحتاج إلي الزبدة أو السمن فهي كيكة اقتصادية يتم تحضيرها بنصف كوب من الزيت، ولكنها تمتاز بقوام هش وخفيف جداً كالإسفنج، وتمتاز هذه الكيكة بأن مكوناتها متوفرة بالمنزل ويمكن للأمهات تحضيرها بشكل يومي بدون تعب أو مجهود، فهي من ألذ أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه للأطفال والأشخاص الكبار فهو كيك مناسب جداً في وجبة الإفطار أو ما بين الوجبات، ويعد كيك صحي وخفيف كما أنه مغذي ومفيد لاحتوائه على الحليب والبيض، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات سهلة لعمل كيكة الشاي الاقتصادية بمكونات متوفرة بالبيت.

مكونات عمل كيكة الشاي الاقتصادية

يتم تحضير الكيك بخطوات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كوب ونصف من الدقيق.

4 حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب حليب.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

لدهن قالب الكيك

زبدة.

ملعقة من السمسم.

طريقة التحضير

يتم تجهيز كيكة الشاي الاقتصادية بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في البداية نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار كلاً في طبق، ثم نترك بياض البيض جانباً ونستخدم الصفار. في وعاء عميق نقوم بوضع صفار البيض ثم نضيف نصف كمية السكر ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي حتي يذوب السكر ويصبح لون الخليط فاتح. ثم نضيف الزيت تدريجياً ونستمر في خفق المكونات بالمضرب اليدوي. ثم نضيف نصف كوب من الحليب، ونقلب المكونات، ثم نضيف الفانيليا وبشر البرتقال ونقلب المكونات. يضاف الدقيق مع التقليب حتي يختفي الدقيق ويصبح الخليط ناعم وخالي من التكتلات ثم نترك الخليط جانباً. بعد ذلك نضيف إلي بياض البيض السابق الملح، ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتي يصبح الخليط كالرغوة. ثم نضيف إليه كمية السكر المتبقية تدريجيًا ونخفق ثم نستمر في خفق المكونات على سرعة عالية حتي يصبح الخليط كريمي ومتماسك. نضيف حوالي ملعقتين من خليط بياض البيض إلي خليط الصفار ونقلب من أعلى لأسفل ببطيء حتي يختفي بياض البيض. نكرر نفس الخطوة حتي ننتهي من خليط بياض البيض تماماً، ثم نضيف إلي خليط الكيك البيكنج بودر ونقلب المكونات حتي يتجانس الخليط. ثم نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومبطن برشة خفيفة من السمسم.

طريقة التسوية