نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة التيراميسو الباردة بمقادير بسيطة وطعم روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة التيراميسو الباردة بمقادير بسيطة وطعم روعة، وصفة اليوم عبارة عن كيك هش جداً يقدم بارد لحر الصيف ويتميز بطعم مختلف وفريد عن الكيكات المعروفة، حيث يتم تحضيره بدون استخدام أيا من مكونات الكيك المتعارف عليها مثل البيض والدقيق. بأسهل طريقة وأبسط مكونات سوف نقوم اليوم بإعداد كيكة التيراميسو الباردة بدون فرن وأقل مجهود، الطريقة ناجحة من أول مرة وخطوات التحضير سهلة والمذاق لا يقاوم.

طريقة تحضير كيكة التيراميسو الباردة

المقادير المطلوبة للتحضير:

علبة جبن كريمي بمقدار 175 جرام + علبة جبن ماسكربوني بمقدار 250 جرام.

ثلثين كوب سكر بودرة بمقدار 100 جرام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب كريمة خفق باردة بمقدار 250 جرام.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

كوب حليب.

بسكويت أصابع بأي نوع.

في البداية نقوم بتجهيز وعاء العجان الكهربائي ونضف إليه الجبن الكريمي وجبن الماسكربوني، ثم نقوم بإضافة مقدار كل من السكر البودرة والفانيليا، ثم نشغل العجان ونخفق المكونات جيداً حتى تمام التجانس مع ملاحظة أنه يجب استخدام المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى لا تتكون تكتلات، بعد ذلك نقوم بإضافة كريمة الخفق ونخفق على سرعة خفيفة ثم على سرعة عالية حتى تتماسك الكريمة، من ناحية أخرى نذوب النسكافيه في الحليب جيداً ونتركه جانباً ثم نقوم بتجهيز قالب قابل للفتح مقاس 20 سم، نأخذ أصابع البسكويت ونغمسها في مزيج النسكافيه والحليب سريعاً ثم نرصها في القالب وهكذا حتى ننتهي من صنع أول طبقة من البسكويت.

كيكة التيراميسو بمقادير بسيطة

بعد ذلك نوزع نصف كمية الخليط الكريمي بالتساوي على البسكويت ثم نغمس اصابع البسكويت في مزيج النسكافيه والحليب لنصنع طبقة أخرى من البسكويت، بعد ذلك نضف النصف الثاني من الخليط الكريمي ونوزعه بشكل متساوي، ثم ندخل القالب الثلاجة لمدة 4 ساعات بعد ذلك نحرر أطراف الحلى من القالب ونخرجه منه، ثم نقوم برش سطح الكيك بكاكاو غير محلى مع تزيينه بقطع من الفراولة والتوت، بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك ويصبح جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة والروعة، طعم سيعشقونه الكبار والصغار ويمكننا إعداد صوص شوكولاتة على السطح لتعزيز النكهة أكثر.