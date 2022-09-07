نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبغية باللون اللى تحبيه.. صبغ الشعر الاسود في البيت باللون النحاسي اللامع بدون مواد ضارة في المنزل بأقل تكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة صبغ الشعر من الأمور الهامة للسيدات في مختلف الأعمار حيث أن الصبغة تساعد في التجديد وإعطاء السيدة ثقة في نفسها، عند الحاجة للصبغة يتم الذهاب للكوافير مع دفع مبالغ مالية ضخمة تجعل السيدات تعاني بسبب الاستغلال، كما يمكنك الحصول على أفضل حل للاستغلال من خلال صبغ الشعرفي المنزل مع الحفاظ عليه من أي مشاكل، حيث أنه يمكنك استخدام مواد طبيعية فقط بدون مواد كيمائية، ان كان شعرك باللون الأسود وتريدين عمل لون نحاسي فيمكنك صبغه في المنزل بكل سهولة وبدون تكاليف مع الحفاظ عليه.
مكونات صبغ الشعر باللون النحاسي
ان كنت بحاجة لصبغ الشعر بشكل متميز باللون النحاسي اللامع يمكنك بكل سهولة عمل ذلك في المنل بدون تعب أو تكلفة كبيرة، حيث يمكنك الحصول على شعر متميز من خلال:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- بيضة.
- ثلاث ملاعق كبار من زيت الزيتون.
- كبسولة واحدة من فيتامين e .
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.
طريقة التحضير صبغة اللون النحاسي
بكل بساطة يمكنك الحصول على لون نحاسي لامع لشعرك في المنزل بدون تعب، حيث أن اللون النحاسي من الألوان المتميزة بشكل كبير، حيث أن الصبغة الجاهزة تؤدي لجفاف الشعر ووجود مشاكل كثيرة به مع مرور الوقت ولذلك عليك الحرص على استخدام وصفة طبيعية من خلال المكونات السابقة واتباع الخطوات التالية:
- يتم تجهيز وعاء الصبغة ومن ثم وضع المكونات مع إمكانية مضاعفة الكمية عند وجود شعر كثيف وطويل.
- ومن ثم يتم خلط المكونات بشكل ممتاز حتى تتم عملية صبغ الشعر ومن ثم البدء في وضع الخليط على الشعر بعد ارتداء القفازات وتقسم الشعر 4 أجزاء كاملة بعد غسل الشعر بشكل جيد وتجهيزه لاستقبال الصبغة.
- ومن ثم يتم تغطية الشعر بالغطاء البلاستيكي لمدة 6 ساعات على الأقل حتى نحصل على لون جيد بسهولة كبيرة.
- ثم يتم شطف الشعر بماء فاتر ومن ثم الحرص على استخدام نوع شامبو جيد وبلسم للتخلص من الرائحة.
- ومن ثم يتم ترك الشعر يجف لنحصل على نتيجة مذهلة بدون تعب مع الحفاظ على الشعر من أي تلف نتيجة الصبغة.
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