نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا معجون الأسنان السحري: ليخلصك من أسمرار و تشققات الأيدي نهائياً من أول مرة وتحدي٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا معجون الأسنان السحري ، حيث يعد ماسك رائع جدا لليدين ويخلصك من التشققات الناتجة عن الغسيل بالمنظفات التي تضر اليدين لأنه تحتوي على مركبات كيميائية ضارة وأيضا غسيل الأواني بصفة مستمرة يجعل الأيدي في حالة غير محببة لدى الكثير اليوم جاءنا أليكم بالحل الخرافي وهو ماسك النشا ومعجون الأسنان الرائع والمميز يعمل علي تفتيح اليدين بشكل ملحوظ ومن أول استخدام سوف تشعرين بالفرق الكبير في اليدين ونعومة فائقة ويعمل الماسك على تقشير اليدين الذي يعمل على التخلص من الخلايا الميتة علي الأيدي يعمل علي تفتيح عقل الأصابع بطريقة خرافية وسحرية من خلال هذا المقال من موقع ثقفني سوف نتعرف علي طريقة عمل النشا معجون الأسنان السحري هذا الماسك الرائع في تبييض الايدي2022

مكونات عمل النشا ومعجون الأسنان لتبييض الايدي بشكل مبهر

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

اليوم معنا طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من معجون الأسنان ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من لبن البودرة ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نقوم بوضع عصير نصف ليمونة واحدة ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الأستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كما يلي:-

نقوم بغسل اليدين جيداً بعد ذلك نقوم بعمل سكراب لها وهو كالآتي.

أحضار نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من بيكنج بودر نضع نصف الليمونة في البيكنج بودر ثم نقوم بفرك اليدين جيداً ونكرر هذه العملية حتي تنتهي من اليدين.

بعد ذلك نقوم بغسل اليدين ونجففها ثم نقوم بوضع الماسك على اليدين ويوزع جيداً.

ثم نغطي اليدين بكيس من البلاستيك الشفاف لنتائج خرافية.

نترك الماسك على اليدين لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم نقوم بغسل اليدين جيداً ثم يتم ترطيب اليدين بكريم مناسب لبشرتك.

فوائد ماسك النشا ومعجون الأسنان لتبييض الايدي بشكل رائع للغاية بطريقة مضمونة

أليكم اليوم فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالتالي:-