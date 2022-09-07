نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين لعلاج تشققات القدمين وإزالة الجلد الميت كعبك هينور في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد القدمين من أكثر المناطق المعرضة للتشققات والجفاف نتيجة تعرضها للهواء والماء كثيراً خصوصاً فى فصل الشتاء، ويجب علينا الاهتمام والاعتناء بالقدمين بتقشير وإزالة الخلايا الميتة بالجلد والعمل على ترطيب البشرة والحفاظ عليها من عوامل الجو والعمل على تفتيح القدمين، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال خلطة لتبييض القدمين وإزالة التشققات بها.

وصفة للتخلص من تشققات القدمين

قبل البدء بالوصفة يجب علينا القيام بتقشير القدمين اولا لكى نزيل الطبقة الجافة من على سطح القدم وإليكم وصفة طبيعية بسيطة لتقشير القدم دون عناء أو اللجوء لصالونات التجميل لعمل باديكير القدم.

تحضير وصفة لتقشير خلايا الجلد من القدم

المكونات

ماء ساخن.

ملح.

فرشاة تنظيف القدم.

وصفة لتقشير خلايا الجلد الميت من القدم

نحضر وعاء كبير مملوء بالماء ونضع به كمية من الملح ونقوم بنقع القدم فى محلول الماء بالملح لمدة ربع ساعة حتى تسهل علينا عملية إزالة القشور من على القدمين.

نقوم باستخدام الفرشاة بفرك القدمين جيداً.

سوف تلاحظين إزالة الجلد الميت المتراكم على سطح الجلد بسهولة.

هذه الخطوة ضرورية للحصول على قدم نظيفة تسهل علينا إعداد ماسك لتفتيح القدمين.

تحضير ماسك لتفتيح القدمين والحصول على قدم وردية

المكونات

معلقة كبيرة من بيكينج باودر.

معلقة صغيرة من ماء الورد.

اعداد ماسك لتفتيح القدمين

نحضر وعاء بلاستيك ونضع بداخله معلقة كبيرة من البيكينج باودر ونضع قليل من ماء الورد حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة تسهل عليكى فردها على القدم.

نضع الخليط على القدمين ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يجف تماماً.

غسل القدمين بالماء الفاتر.

نضع الفازلين الطبى على القدم ويغطى بالشراب لصباح اليوم التالى.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح القدمين واعطاء البشرة اللون الفاتح الجذاب، كما أنها ترطب الجلد وتنعمه وتعمل على إعادة بناء أنسجة جديدة تحسن من مظهر البشرة وعلاج التصبغات و الاسمرار الموجود بالقدم، ويجب عليكى سيدتى كل الحرص الاعتناء بالقدم والعمل على تقشيرها مرة واحدة كل أسبوعين حتى تحصلي على قدم نظيفة خالية من العيوب.