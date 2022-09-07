نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قشر البطاطس”.. كنز من الفوائد في بيتك تقوي المناعة وتعيد الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من ربات البيوت يقومون بالتخلص فورا من قشور البطاطس ورميها في القمامة ولكن الذي لا تعلموه ان قشور البطاطس لها فوائد كثيرة فهي تحتوي على فيتامينات عديدة منها الكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد الذي يحتاجهم الجسم والشعر والبشرة في هذا المقال سنعرض لكم استخدامات لقشر البطاطس بدلا من التخلص منه.

استخدامات جمالية لقشر البطاطس:

التخلص من الشيب: قشر البطاطس يحتوي على انزيم التيروزيناز وهذا يعمل كملون طبيعي للتخلص من الشعر الابيض.

نحضر وعاء به ماء على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضع قشور البطاطس ونتركها لمدة نصف ساعة.

نغلق النار ونتركها بها لمدة عشرون دقيقه ونقوم بتصفية القشور من الماء ونتخلص من القشور.

نحضر ماء قشر البطاطس ونضيف اليه نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد ونترك الماء يبرد ثم نضعه في بخاخ.

ننظف الشعر بالشامبو ونتركه الى ان يجف ثم نرش جميع فروة الراس بهذه الخليط ونتأكد من ان الخليط غطى جميع فروة الراس.

بعد ذلك نغسله بالماء وتكرر العملية الى ان يختفي الشعر الابيض تماما.

التخلص من البقع الداكنة: قشور البطاطس تحتوي على حمض الأزيليك الذي يساعد على تفتيح البشرة.

نحضر كمية من قشور البطاطس ونضعها في الخلاط مع قليل من الماء ثم نخلطهم جيدا.

نأخذ هذا العجين نضعه على بشرة نظيفة ونتركه لمدة عشرون دقيقة.

ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ونضع المرطب الخاص بنا وتكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع.

نضارة ونظافة البشرة: قشر البطاطس تحتوي على فيتامين سي ومضادات الاكسدة التي تعمل على تأخر ظهور علامات الشيخوخة.

نضع قشور البطاطس في الخلاط ونضيف اليها ثمرة طماطم والقليل من الكركم ونخلطهم جيدا.

ثم نضع هذا الخليط على بشرة نظيفة ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة ونغسله بالماء.

نكرر هذه الوصفة مره واحدة اسبوعيا.

استخدامات منزلية لقشور البطاطس:

ننظف بها الاوعية المنزلية المصنوعة من الاينوكس وتجعلها تلمع مره اخرى.

نحضر قشور نظيفة ومغسولة جيدا ونضعها في زيت القلي لمدة بضع دقائق ثم نقوم بتصفية الزيت وسيعود نظيفا وخالي من أي روائح.

نحضر من قشر البطاطس شيبس بالبهارات وطريقتها هي نحضر قشور البطاطس النظيفة تماما ونضع عليها ملح وفلفل اسود وكمون وقليل من الكركم ونخلطهم جيدا ثم نضعهم في زيت القلي وبذلك تصبح جاهزة.

فوائد قشور البطاطس لصحة الانسان: