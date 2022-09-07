نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكيك من الحلوى المميزة التى يعشقها الجميع في جميع الأوقات، ويفضل الكثير شرائها من الأسواق وتكون مغلقة بالشيكولاتة ومحشوة بالكريمة أو بدون حشوة وتوجد أنواع أخرى من الكيك حيث توجد كيك البرتقال والليمون والفانيليا والشيكولاتة، ولكن سوف نقوم بتحضير كيكة الشيكولاتة اللذيذة باسهل الطرق الصحيحة حتى نحصل على كيك شيكولاته هش وجميل. طريقة عمل كيك الشيكولاتة المكونات:- كوب الا ربع من الكاكاو الخام.

٢ كوب الا ربع من الدقيق المخصص للكيك.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة من الفانيلا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف من السكر

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

كوب من الماء المغلي.

رشة من الملح. طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة:- نقوم أولا بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها ونتركها جانباً.

نقوم بإحضار بولة ونقوم ينخل الدقيق بها ونضيف عليه الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا والكاكاو ونخلطهم جيدا.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف له الزيت والبيض والفانيليا ونخفق جيدا ثم نضيف الحليب والماء المغلي ونستمر في الخفق ثم نغلق الخلاط.

نضع الخليط السائل على الدقيق والكاكاو ونخلطهم جيدا باستخدام الملعقة أو الشوكة حتى نتخلص من كل زوائد الدقيق حتى نحصل على قوام ناعم بدون تكتلات.

نسكب الخليط في الصينية المدهونة ونقوم بوضعها في الفرن الساخن.

تترك لمدة نصف ساعة تقريباً او حتى تنضج تماماً.

بعد النسوية نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تقطع الى مربعات متوسطة وتقدم في أطباق التقديم.

يمكن إضافة صوص شيكولاته على الوجه ورشة من الشوكليت شيبس. طريقة عمل صوص الشيكولاتة المكونات:- كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار الخلاط ونضع الكاكاو مع السكر والحليب ونقوم بخفق المكونات جيداً.

نضيف عليهم الزيت بالتدريج مع استمرار تشغيل الخلاط ونخفق حتى نحصل على قوام كريمى ناعم.

يسكب في طبق غويط ويقدم مع الكيك ويرش منه على الكيك عند تقديمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم هش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.