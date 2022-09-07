نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين قنبلة للشعر الخشن المجعد سيصبح حرير مثل الهنود بطريقة طبيعية دون مواد ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر يعتبر من أهم الأمور التي تبحث عنها السيدات في كل وقت، حيث يمكنك فرد شعرك بشكل طبيعي وسهل من خلال مجموعة من الوصفات الطبيعية السهلة التي لن تحتاج لوقت كبير أو جهد، على عكس مواد الفرد الكيميائية الضتارة التي تسبب مشاكل كثيرة للغاية، حيث أن المواد الكيميائية تسبب ضرر كبير للشعر مع الوقت وقد تسبب التساقط الشديد مع وجود مشاكل كثيرة للغاية في فروة الرأس ولذلك لابد من العمل على فرد الشعر المجعد بشكل طبيعي وبدون أي تردد بدلا من المستحضرات الغير جيدة، سوف نتعرف على طريقة مثالية لفرد الشعر من خلال هذا المقال.

الليمون وجوز الهند لفرد الشعر

بكل سهولة يمكنك فرد الشعر بدون معاناة على الإطلاق، حيث يمكنك الحرص على استخدام جوز الهند مع الليمون من خلال:

المكونات:

ربع كوب من حليب جوز الهند صغير الحجم.

ملعقة واحدة عصير ليمون طبيعي.

طريقة الوصفة:

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض ومن ثم شطف الشعر وتجهيزه للخليط ويتم تقسيم الشعر 4 أجزاء ومن ثم وضع الخليط وتوزيعه بشكل جيد.

ومن ثم ترك الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم شطفه بشكل جيد.

سوف تلاحظ الفرق بعد تكرار الوصفة 3 مرات في الاسبوع.

الحليب والعسل لفرد الشعر

مهما كانت درجة التجعيد في شعرك يمكنك ضبطها وعلاجها من خلال وصفة سهلة من العسل والحليب ومن ثم سوف تنبهر من النتيجة بكل سهولة :

المكونات:

ربع كوب صغير من الحليب.

ملعقتين من العسل.

طريقة التحضير:

يمكنك خلط كافة المكونات مع بعضها البعض ومن ثم وضع الخليط على الشعر وبعدها يتم العمل على ترك الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم يتم الحرص على غسل الشعر بماء فاتر ومن ثم ترطيبه، ثم يمكنك الحصول على شعر نظيف ومفرود.

الزبادي والبيض لفرد الشعر

المكونات:

صفار بيضة.

نصف كوب زبادي.

طريقة التحضير: