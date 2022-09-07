نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي خلطة زيت الزيتون والثوم لشعر ناعم تعرفي على هذا الزيت الطبيعي لتطويل الشعر وتنعيمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثوم له فوائد عديدة للشعر والبشرة، حيث أنه يعمل على تكثيف الشعر وملىء الفراغات الموجودة بالرأس، ويعمل أيضاً على إطالة وتنعيم الشعر ومنع تساقطه ويعطى الشعر اللمعان و النعومة والمظهر الخارجي الجذاب، كما يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه طبيعياً دون أن يؤثر على صحة الشعر، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال فوائد زيت الثوم الطبيعية.

الثوم من النباتات الطبيعية التى لها فوائد عديدة للشعر والبشرة، كما أن زيت الثوم له فوائد عظيمة للشعر فهو يعمل على تنعيم الشعر واطالته، كما أنه يساعد فى ترطيب الشعر ومنحه القوة واللمعان ويعمل على إكساب الشعر النعومة والكثافة المطلوبة، لذلك سوف نتناول فى هذا المقال فوائد زيت الثوم للشعر وكيفيه عمل خلطات طبيعيه لتنعيم وتكثيف الشعر بالثوم.

فوائد زيت الثوم للشعر

يعمل على إطالة الشعر وحمايته من التقصف.

يساعد فى التخلص من القشور التى تأتى نتيجة الدهون والزيوت المتراكمة فى الشعر

يعمل على كثافة الشعر ويمنع تساقطه.

يمنح الشعر النعومة واللمعان.

يعمل على ترطيب الشعر ومنحه القوة والكثافة ويمنع تساقط الشعر.

يعمل على تنظيف فروة الرأس.

يحمي الشعر من التقصف والهيشان.

يساعد على تنعيم الشعر الخشن ويقوي بصيلات الشعر ويعمل على إكساب الشعر النعومة والحيوية ويضيف للشعر الإطالة والنعومة.

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر وتكثيفه

المكونات

زيت زيتون.

عشر حبات من فصوص الثوم الطازج.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر بالثوم

نحضر زجاجة زيت الزيتون ونضع بداخلها فصوص الثوم الطازج ونقوم بنقعها داخل زيت الزيتون لمدة أربع أيام.

نقوم باستخدام زيت الزيتون المنقوع بداخله الثوم يومياً لمدة أسبوع.

هذه الوصفة سوف تتغلغل داخل بصيلات الشعر وتعمل على تغذية الشعر وإضافة القوة واللمعان والنعومة والمظهر الخارجي الجذاب والمميز لاحتوائها على زيت الزيتون الممتاز فى ترطيب وتنعيم الشعر ومنح الشعر القوة والكثافة والترطيب المضاعف.

وصفة طبيعية لتقوية واطالة الشعر بالثوم

المكونات

أربع من فصوص الثوم المهروس.

معلقة خل كبيرة.

كوب من الزبادى.

تحضير وصفة لتكثيف الشعر ومنع تساقطه

نحضر وعاء بلاستيك ونضع بداخله الزبادى والثوم والخل ونقوم بتقليبه جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نضع الخليط على كامل الشعر، ثم نقوم بتغطية الرأس بالبونية المخصص للشعر ونتركه لمدة ساعتين.

هذه الوصفة سوف تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر وتساعد على ملء فراغات الشعر ويمنع تساقطه وتعطية القوة واللمعان، وتضيف إليه الكثافة والمظهر الجذاب والمميز لإحتوائها على الزبادى الذى يرطب الشعر ويحميه من عوامل الجو الضارة.