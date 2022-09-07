نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضرار غسل الدجاج بالماء قبل الطهي كارثة تدمر صحتك اليكم الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد غسل الدجاج بالماء الجاري من الأمور الخطيرة التى يجب الحذر منها عند تحضير وجبة الدجاج، حيث يعتقد البعض أن تنظيف الدجاج بالماء الجاري هو أمر ضرورى وهام، إلا أنه يريد بعض الأطباء أنه لا يجوز غسلها بهذه الطريقة، وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم مخاطر غسل الدجاج بالماء الجاري والبحث عن طرق أخرى صحية لغسل الدجاج في المنزل.

يعد تنظيف الدجاج في المنزل من الأشياء الخطيرة التى أثارت جدلا كبيرا في الفترة الماضية، حيث يتسبب غسل الدجاج بالماء الجاري في زيادة البكتيريا والجراثيم إلى الدجاج، لذلك يعتبر غسلها بالماء غير كافي لنظافتها فتعرض الدجاج للحرارة هو أكثر الطرق التى تزيل الجراثيم والفطريات من الدجاج، فإليكم بعض الطرق الصحيحة لتنظيف الدجاج وبعض الأضرار التى تسبب بها غسل الدجاج بالماء الفاتر.

اضرار غسل الدجاج قبل طهيه

يتسبب غسل الدجاج قبل الطهى في نشر البكتيريا والجراثيم إلى الأطعمة والأواني التي تستخدم في طهي الدجاج.

يعرض الأشخاص الذين يتناولون الدجاج إلى الإصابة بالتسمم الغذائي ويتسبب أيضا بالإصابة بالتهاب المقاولون والمفاصل أيضاً.

تزايد فرص تلوث أدوات المطبخ وظهور البكتيريا مما يتسبب في خطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.

يتسبب غسيل الدجاج بالماء البارد إلى التعرض للإصابة بالكثير من الأمراض.

طرق تنظيف الدجاج بالطريقة الصحية

خليط الماء الساخن مع الملح:-

نقوم بتسخين الماء جيدا حتى تصل إلى الغليان ثم نقوم بوضع كمية من الملح عليها ثم نغلق النار.

نضيف قطع الدجاج ونتركها في هذا المحلول المنظف لمدة ساعة حتى نتخلص من البكتيريا والفطريات التى توجد بالدجاج.

خليط عصير الليمون مع الطماطم:-

نقوم بإحضار قطع الدجاج وتوضع في وعاء ونضع عليها كمية من عصير الليمون وعليه القشور.

ثم نضيف طماطم مقشرة ومبشورة ونقوم بفرك الدجاج بها ونتركها في هذا الخليط لمدة ساعتين تقريباً حتى تتغلغل في جميع قطع الدجاج.

يشطف الدجاج بالماء الساخن حتى لا يتسبب الماء البارد في تراكم الجراثيم بالدجاج.

خليط الدقيق مع الملح والخل:-

نحضر الدجاج في وعاء ونضع عليه كمية مناسبة من الخل.

نضيف عليه كمية من الدقيق وكمية من الملح ثم نقوم بفرك الدجاج بها حتى تتداخل بكل قطع الدجاج وبداخل الجلد أيضاً حتى تتخلص من الروائح النفاذة من الدجاج.

يترك الدجاج في الخليط لمدة ساعة ثم نقوم بشكلها بالماء الساخن.

نقوم بتحضيرها بالطريقة المعتادة عن طريق وضع وعاء على النار ونضع به ثمرة بصل وورق لورا ثم نتركها حتى الغليان.

يوضع الدجاج بها ويترك حتى ينضج تماماً.

وبهذه الطريقة يعتبر الدجاج أكثر نظافة وبدون اى اثار للبكتيريا التي تسبب في الكثير من أمراض القولون والمعدة.