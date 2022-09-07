نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بمقادير غير مكلفة وبطعم زي الجاهز وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الأطفال وجبات السندوتشات السريعة وخاصة في فترة الذهاب إلى المدرسة أو الذهاب الى المتنزهات، وتوجد أنواع مختلفة من السندوتشات حيث تقوم الأم بعمل سندوتشات الجبن أو البيض واللانشون، وهو الذي سوف نقوم بالتحدث عنه في هذا المقال حيث إن يعتبر شرائه بمثابة اكلات غير صحية ويعد عمله في المنزل من أكثر الطرق المفيدة عند تناول اللانشون، فإليكم طريقة عمل اللانشون بعدة طرق.

يعد اللانشون من الوجبات المحببة للأطفال والتى تحضر من من اللحوم أو الدجاج، حيث يعتبر اللانشون من الاكلات التى تدخل في العديد من الوجبات السريعة مثل الفطائر والمعجنات المحشية وعمل البيض المقلي مع اللانشون وغيرها من الوجبات اللذيذة، ولكن نقوم بشرائه من المحال والأسواق مع العلم بأنه قد يكون غير نظيف، لذلك سوف نقوم بعمله في المنزل لكي يكون بكل نظافة وأمان وبأقل تكلفة.

طريقة عمل لانشون اللحم البقري

المكونات:-

ربع كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم

مكعب مرقة لحم بقري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

قطرات من لون الطعام الاحمر الصحي.

حبوب من الفلفل الأسود.

بصلة صغيرة.

ورق لورا.

طريقة تحضير اللانشون