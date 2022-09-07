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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بمقادير غير مكلفة وبطعم زي الجاهز وتحدي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعشق الأطفال وجبات السندوتشات السريعة وخاصة في فترة الذهاب إلى المدرسة أو الذهاب الى المتنزهات، وتوجد أنواع مختلفة من السندوتشات حيث تقوم الأم بعمل سندوتشات الجبن أو البيض واللانشون، وهو الذي سوف نقوم بالتحدث عنه في هذا المقال حيث إن يعتبر شرائه بمثابة اكلات غير صحية ويعد عمله في المنزل من أكثر الطرق المفيدة عند تناول اللانشون، فإليكم طريقة عمل اللانشون بعدة طرق.
يعد اللانشون من الوجبات المحببة للأطفال والتى تحضر من من اللحوم أو الدجاج، حيث يعتبر اللانشون من الاكلات التى تدخل في العديد من الوجبات السريعة مثل الفطائر والمعجنات المحشية وعمل البيض المقلي مع اللانشون وغيرها من الوجبات اللذيذة، ولكن نقوم بشرائه من المحال والأسواق مع العلم بأنه قد يكون غير نظيف، لذلك سوف نقوم بعمله في المنزل لكي يكون بكل نظافة وأمان وبأقل تكلفة.
طريقة عمل لانشون اللحم البقري
المكونات:-
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم
- مكعب مرقة لحم بقري.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- قطرات من لون الطعام الاحمر الصحي.
- حبوب من الفلفل الأسود.
- بصلة صغيرة.
- ورق لورا.
طريقة تحضير اللانشون
- نقوم بإحضار محضر الطعام ونضع به اللحم المفروم وتخفف حتى يصبح ناعماً.
- نغلق محضر الطعام ونضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم ومرقة اللحم.
- نضيف عليهم البابريكا والبصل والثوم البودرة ولون الطعام وتخفق جيدا حتى تختلط كل المكونات جيدا مع بعضها.
- نقوم بإحضار كيس بلاستيكي ونقوم بفرده ونضع عليه اللحم ثم نقوم برش الفلفل الأسود الحب على اللحم.
- نقوم بلف الكيس البلاستيك على شكل رول حتى يأخذ اللانشون الشكل الاسطوانى.
- نقوم بغلقها باحكام من الجوانب ثم نقوم بوضعها على ورق قصدير وتلف مرة أخرى به.
- نقوم بإحضار وعاء مملوء الى المنتصف بكمية من الماء ونضيف عليه ثمرة البصل وورق اللورا ونقوم بغليها.
- نضع بداخلها رول اللانشون ويكون محكم الغلق حتى لا يدخل الماء بداخله ونتركه في الماء حتى ينضج تماماً لمدة ساعة تقريباً.
- يخرج من الماء بعد التأكد من النضج على طبق مسطح ويترك حتى يهدأ تماماً ثم يوضع بالثلاجة لمدة ساعتين على الاقل.
- نقوم بإخراجه من الثلاجة وإزالة ورق القصدير و الكيس البلاستيك من اللانشون ونقوم بتقطيعها الى شرائح رفيعة حسب الرغبة.
- يرص اللانشون في طبق التقديم المسطح مع الجبن الرومى والزيتون الاسود والخبز البلدى أو الكيزر وشرائح من الخس والخيار.
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