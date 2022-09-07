وصفة لإعداد فطائر الطاسة في المنزل بكل سهولة مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة وصفة لإعداد فطائر الطاسة، تعد من الوجبات الخفيفة والسريعة والمحببة لدي الكثير سواء من الكبير أو الصغير وتحب إعدادها الأمهات وذلك لأنها لا تحتاج الكثير من الوقت لتحضيرها كما إنها تعد بمكونات سهلة وبسيطة وتتوفر تلك المكونات في كل منزل، ولكن طريقة تحضير الفطائر تختلف من بلد لآخري، وفي مقالنا على موقع ثقفني نوضح كيفية إعداد فطائر الطاسة بكل سهولة.

وصفة لإعداد فطائر الطاسة في المنزل

يمكن إعداد فطائر الطاسة بالكثير من الحشوات المختلفة مثل اللحمة المفرومة أو الأجبان أو الفراخ أو البسطرمة والكثير من الحشوات المختلفة سواء الحادقة أو الحلوة، ودوما كل أم تبحث عن الوجبات السريعة لتقديمها لأسرتها على وجبة الفطار أو العشاء، والفطائر من الوجبات سريعة التحضير.

مكونات فطائر الطاسة

إثنين كوب دقيق أبيض.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة سكر.

كوب إلا ربع حليب.

رشه ملح.

إثنين معلقة زيت نباتي.

مقادير الحشو

كوب من البسطرمة إختياري.

كوب من جبن الموتزريلا.

كمية من الزيتون الأسود والأخضر شرائح.

كوب من جبنة الرومي المبشورة.

طريقة التحضير الفطائر

في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسكر وينخل جيدا ويقلب. يضاف لخليط الدقيق واللبن والزيت ونقوم بالعجن لمدة لا تقل عن سبع دقائق إلى أن نحصل على عجينة ملساء. تقسم العجينة لأربع كور متوسطة الحجم وتوضع بطبق مدهون بالزيت وتغطي وتترك ربع ساعة لترتاح. تفرد العجينة بالنشابة ونضع فوقها الجبن والزيتون وتفرد قطعة أخري ونضعها فوق القطعة الأولى وتغلق الأطراف بالشوكة. تكرر العملية إلى أن تنتهي كمية العجين. نضع مقلاة تيفال على النار ونضع بها زيت والفطيرة وتغطي وتترك على النار حتى تتحمر وتقلب على الوجه الآخر. نقوم بإخراج الفطيرة وتترك حتى تبرد ثم تقطع وتقدم بأطباق التقديم.

أهم الأسرار لنجاح الفطائر

لضمان نجاح الفطيرة لابد من إتباع بعض الخطوات عند إعداد العجينة وتلك الأسرار هي: