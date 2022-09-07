نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي من الليزر يزيل شعر الوجه والجسم للأبد بدون ألم وفي دقائق معدودة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني المرأة بشكل مستمر من وجود الشعر في الجسم وهو ينتشر في أماكن مختلفة وتزداد كميته بسبب التغييرات الهرمونية خلال فترة الحمل والولادة، ولذلك تبحث السيدات دائما عن طرق ووصفات طبيعية للتخلص من هذا الشعر للأبد وبتكلفة أقل من الليزر ونحن اليوم سوف نقدم لكم بديل الليزر للتخلص من شعر الجسم والوجه فتابعونا. بديل الليزر للتخلص من شعر الوجه والجسم الجيلاتين والكركم: المكونات: 2 ملعقة من الجيلاتين.

قطرات من عصير الليمون.

زيت اللافندر. طريقة التحضير والاستخدام: بولة خاصة بالميكروويف نضع بداخلها الجيلاتين مع المكونات السابقة حتى تصبح شبة سائلة ثم نضعها في الميكروويف لمدة 15 ثانية.

نضع هذا المزيج على الأماكن المراد إزالة الشعر منها في الوجه أو الجسم ثم يزال عكس اتجاه نمو الشعر بعد مرور 5 دقائق. 2. بودرة بذور المشمش مع العسل: المكونات: نصف كوب من بودرة بذور المشمش.

ملعقة من العسل.

2 ملعقة من الماء. طريقة التحضير: طبق صغير ونضع به بودرة بذور المشمش مع العسل ونعجن للحصول على عجينة ناعمة ويمكن إضافة القليل من الماء على حسب الحاجة.

يوزع الخليط على أماكن نمو الشعر ويترك لمدة 5 دقائق ثم يفرك بحركات دائرية وسوف تلاحظي أن الشعر يتساقط من الجذور.

نغسل البشرة بالماء تكرر هذه الوصفة كلما أردت التخلص من الشعر الزائد ومع المدوامة عليها سوف تلاحظي الفرق. خلطات طبيعية لازالة شعر الوجه والجسم الكركم والحليب: المكونات: ربع كوب من الكركم.

كمية مناسبة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: بولة ونخلط بها الكركم مع الحليب للحصول على عجينة متماسكة ثم نفردها على الجسم أو الوجه ونتركها لمدة 15 دقيقة.

نغسل المكان بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا حتى يصبح الشعر خفيف ومع الاستمرار عليها سوف يختفي نهائيا. 2. الترمس مع عصير الليمون: المكونات: كوب من الترمس المطحون.

عصير ليمونة.

ماء نقع الترمس. طريقة التحضير: نقوم بنقع الترمس في الماء حتى يصبح طري وسهل الفرم ثم يصفي ونحتفظ بالماء نخلط الترمس المطحون مع الماء وعصير الليمون.

عندما تتكون العجينة نضعها على أماكن وجود الشعر سواء كانت في الوجه أو الجسم ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء. وصفة لإزالة شعر الوجه والجسم للأبد المكونات: ملعقة من الكركم.

ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة.

ملعقة من زيت الخردل.

3 ملاعق من جل الصبار.

نصف ملعقة من دقيق الحمص. طريقة التحضير: في وعاء عميق نضع الكركم مع البابايا ونقلب ثم نضيف باقي المقادير السابقة ونقلب للحصول على مزيج ناعم وسميك. يوضع على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ويترك حتى يجف ثم يفرك عكس اتجاه نمو الشعر ويشطف بالماء. خلطة الشوفان والعسل لإزالة شعر الوجه والجسم المكونات: 2 ملعقة من الشوفان المطحون.

ملعقة من العسل.

عصير نصف ليمونة.

نصف حبة موز مهروسة. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الموز المهروس مع دقيق الشوفان لحين الحصول على عجينة ثم يضاف العسل والليمون ونقلب. يوزع المزيج على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ويترك 25 دقيقة ثم يفرك عكس اتجاه نمو الشعر ويشطف بالماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي من الليزر يزيل شعر الوجه والجسم للأبد بدون ألم وفي دقائق معدودة لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.