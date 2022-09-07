طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى المنزل بطرق مختلفة وبسيطة وسهلة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلاوة الطحينية والتي تعتبر من أشهر الأكلات الجميلة والمنتشرة فى بلاد الول العربي أجمع، وذلك لما تمتاز به من طعم جميل وجذاب وخاصة للأطفال، ويمكن تحضير الحلاوة الطحينية بعدة طرق مختلفة وأطعمة مختلفة أيضا ولكن من أشهرها الحلاوة الطحينية بالمكسرات، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل الحلاوة الطحينية بطرق مختلفة وبسيطة فى البيت. مكونات الحلاوة في المنزل: 1 كوب حليب بودرة.

1 كوب سكر بودرة منخول.

3 كوب دقيق.

رشة ملح.

نص كوب فستق حلبي مجروش.

نص كوب بندق محمص مجروش. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الحليب والسكر البودرة، والملح، وتقليبهم ووضع الدقيق وتقليب هم حتي تصبح عجينة ويمكن وضع كوب من الدقيق حتي تصبح عجينة قوام أفضل ونقوم بإحضار كيس وإحضار وعاء وفرد الكيس ووضع المكسرات. ونقوم بوضع العجينة الذي قمنا بتحضيرها ووضعها في الزعتر فوق المكسرات ونقوم بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة يوم كامل وتركها حتي تتماسك وتقطيعها وتقديمها. مكونات الحلاوة في المنزل بالمكسرات: 2 كوب سكر بودرة.

2 كوب حليب بودرة.

2 كوب مكسرات.

1 كوب وربع دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع السكر، والحليب وتقليبهم ونقوم بتقسيم الخليط إلي ثلثين ونقوم بإحضار الثلث الأول ووضع الكاكاو ووضع الدقيق وكمية من الخليط حتي تتماسك . إحضار وعاء وإحضار كيس ووضع في الوعاء ووضع الدقيق فوق الكيس البلاستيك ووضع الفستق ونقوم بوضع طبقة من العجينة وطبقة من الكاكاو ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي تتماسك وتقديمها. مكونات تارت الحلاوة الطحينية: 2 كوب دقيق.

1 كوب صغير بيكربونات صودا.

رشة صغيرة ملح.

نص كوب زبدة طرية.

نص كوب سكر ناعم.

نص كوب سكر بني فاتح.

بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة. مكونات الحلاوة الطحينية: نص كوب سكر ناعم.

1 كوب حليب بودرة.

نص ملعقة صغيرة هال ناعم.

3 أرباع كوب طحينة.

1 كوب فستق حلبي مجروش. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونخل الدقيق لتحضير التارت، والبيركبونات، والملح، وتقطيعه على ورق الزبدة، إحضار وعاء ووضع الزبدة ووضع السكر، والسكر البني وتقليبهم جيداً أو ضربهم حتي يختلط ونقوم بوضع البيض، والفانيليا، وتقليبهم مرة أخرى حتي يختفي البيض ووضع الدقيق وضربهم حتي تصبح عجينة نقوم بتغليف العجين بورق النايلون. نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 نقوم بإحضار صينية ونقوم بفرد العجينة بين ورقتين من ورق الزبدة وفردها بالنسبة. حتي تصبح رقيقة ونقوم تقطيعها إلي دوائر صغيرة ونقوم برص الدوائر في الصينية ونقوم بوضع طرف العجينة على حواف الصينية حتي تأخذ شكلها ووضع الصينية في الفرن لمدة 9 دقيق حتي يغير لونها. ونقوم بإخراج الصينية وتركها حتي تبرد ونقوم بإحضار وعاء ووضع السكر والحليب لتحضير الحلاوة الطحينية ووضع الهيل، والطحينة وتقليبهم جيداً حتي تصبح معجون. ونقوم بتوزيع الحلاوة في التارت والضغط عليها حتي تأخذ شكل التارت وتزينها بالفستق الحلبي المجروش وتقديمها. مكونات رول الحلاوة الطحينية: 1 كوب حليب.

6 ملاعق كبيرة زبدة.

3 أكواب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة.

ربع كوب سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

1 ملعقة صغيرة برش ليمون أو برتقال.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مكونات الحشو: 1 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

1 ملعقة كبيرة قرفة.

1 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو سادة.

نص كوب حلاوة طحينية.

ملعقة قطعة صغيرة شوكولاته.

شيبس.

جوز مجروش. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الحليب، والزبدة ووضعه على نار متوسطة تقليبم جيداً حتي الزبدة تذوب ويصبح الحليب دافئ نقوم بوضع 2 كوب ونص دقيق وتقليبهم ووضع الخميرة، والسكر، والملح، والبيض، وبرش البرتقال، يبرش الليمون، الفانيليا وتقليبهم أو ضربهم في الخلاط الكهربائي على سرعة بطيئة حتي يختلط. نقوم بوضع الزبدة، والحليب وتقليبهم حتي تصبح عجينة وضربهم ووضع الدقيق الباقي حتي تصبح عجينة متماسكة وضربها لمدة 5 دقائق. إحضار وعاء ودهنه بالزيت ودهن العجينة وتعليقها بورق النايلون وتركها لمدة 60 دقيقة حتي تتضاعف حجمها، إحضار قالب الكيك ذو فتحة في الوسط ونقوم برش الدقيق على سطح متساوي. وضع العجينة وفردها حتي تصبح رقيقة على شكل مستطيل ونقوم بتوزيع الزبدة باستعمال الملعقة البلاستيك وتوزيع القرقة، بودرة الكاكاو والحلاوة الطحينية، والشوكولاتة، والجوز. ونقوم يلفها على الحشو لف متناثق تثبيت الأطراف جيداً ولصقها ببعضها ونقوم بوضعها في القالب ولفها بالنايلون أو بقماشة نظيفة وتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة. تسخين الفرن على درجة حرارة 190 ووضعها على الرف الشبكي ووضع القالب لمدة 30 دقيقة حتي يغر لونها إلى الذهبي وإخراجه وتركه حتي يبرد 15 دقيقة وتقديمه.

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