نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة واحده بالخل لازالة شعر الجسم كله بدون الم نهائيا مهما كان حجم الشعر سيسقط من الجذور فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الشعر من الأمور الضرورية التي تحتاج لها الفتيات وبالطبع إزالة الشعر تعتبر صعبة بشكل كبير، حيث أن هناك تعب وألم عند التخلص من الشعر الزائد، كما أن وجود شعر زائد كثيف يجعل الشخص يعاني بشكل كبير ولذلك تجرب السيدات طرق كثيرة للتخلص من الشعر الزائد ولكنها تكون مؤلمة ولا تأتي بنتيجة جيدة، وفرنا لكم وصفات رائعة للتخلص من الشعر ومنها الخل من خلال هذا المقال.

الخل والملح لإزالة الشعر

بكل سهولة يمكنك التخلص من الشعر الزائد بدون معاناة، حيث يمكنك اللجوء للملح والخل للتخلص من الشعر بدون تعب أو وقت كبير، ويمكنك التخلص من الشعر بكل سهولة من خلال الوصفة المتميزة:

المكونات:

نصف كوب من الخل الأبيض.

كوب كبير ملح ناعم.

طريقة الوصفة:

يتم وضع الملح في الخل الأبيض لبعض الوقت.

ثم يتم إزالة الشعر بالطريقة المناسبة لك .

كما يتم غسل المكان الموجود به الشعر ومن ثم يتم وضع الخليط على المكان المزال عنه الشعر.

حيث أن الخليط يساعد في تقليل ظهور الشعر مع التكرار مع التخلص من الشعر بكل سهولة وسرعة.

طريقة الخل لإزالة الشعر

بالطبع عند إزالة الشعر بالشفرات تعاني السيدات من ظهور الحبوب والألم، ولكن يمكنك بكل سهولة الحرص على استخدام الخل لإزالة الشعر بسهولة من خلال:

شفرة الحلاقة.

كوب صغير من الخل الأبيض.

ربع كوب من زيت الزيتون.

الطريقة:

يتم خلط كافة المكونات ومن ثم التجهيز لإزالة الشعر.

ومن ثم تجهيز الشفرة ونضعها في الخليط ثم إزالة الشعر بهدوء.

كما يجب الابتعاد عن الصابون الذي يسبب التهيج الشديد.

كما يجب الترطيب بعد الانتهاء من إزالة الشعر بنوع جيد من المرطبات يناسب الجسم.

كما يمكنك إزالة الشعر بالفازلين .

الشوفان والموز

من الطرق المتميزة للتخلص من الشعر الزائد، حيث يتم خلط كوب من الشوفان مع موز مهروس ومن ثم عمل عجينة وفردها في مكان ازالة الشعر وتركها لمدة 10 دقائق ومن ثم ازالة الشعر وسوف تلاحظين نعومة الجم بشكل متميز، حيث يمكنك التكرار مرة كل أسبوع للتخلص من الشعر بسهولة والحصول على جسم ناعم.