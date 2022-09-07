نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبييض.. اسرار تفتيح الاماكن الغامقة بالجسم وتحت الابطين الجسم كله هينور للعرايس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة تبييض الأماكن الغامقة في الجسم بخلطات طبيعية، حيث أن وسيلة تبييض الجسم بالليزر هي وسيلة مكلفة جدًا وليس في قدرة كل الفتيات أن تتحملها كما أن هناك بعض الأجسام التي لا تتناسب مع وسيلة الليزر ولكن الخلطات الطبيعية هي الطريق الأكثر ضمانًا فالمكونات التي تدخل في تحضير هذه الخلطات هي طبيعية تمامًا وتحتوي على الكثير من الفوائد والعناصر المفيدة لصحة الجلد والبشرة.

خلطات تبييض الأماكن الغامقة في الجسم

من أشهر الخلطات التي يمكنك استخدامها في تبييض المناطق الداكنة في الجسم كل مما يلي:-

1. وصفة عصير الليمون

مكونات عمل الوصفة:-

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي الطبيعي.

ملعقة ونصف من نشا الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من عسل النحل الأبيض.

خطوات عمل وصفة عصير الليمون لتبييض المناطق الداكنة:-

أحضري علبة صغيرة واخلطي بداخله كل المكونات الموجودة أعلاه وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى تصبح الخلطة متجانسة تمامًا لا يتم فصلها مرة أخرى.

اشطفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها سواء كانت البشرة أو مناطق الجسم الداكنة ثم قومي بتدليكها لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة حوالي نصف ساعة ثم قومي بشطفها بماء بارد وجففي المنطقة جيدًا ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب.

احرصي على تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين فيها.

2. وصفة حبات البطاطس

مكونات عمل الوصفة:-

حبة كبيرة من البطاطس.

ماء دافئ.

خطوات عمل وصفة البطاطس لتفتيح الجسم:-