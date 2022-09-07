نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الأميرات… النشا والخميرة تسمين الوجه والخدود في دقائق فقط بطريقة طبيعية وجهك هتنور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف معايير الجمال والأنوثة دومًا، لكن يبقى الوجه الجميل ذو الخدود الممتلئة من أهم تلك المعايير لدى المرأة، حيث لا تحبذ ظهور وجهها بالمظهر الشاحب المرهق النحيف أبدًا، لذا فقد تلجأ بعض الفتيات والسيدات لاستخدام العديد من الوصفات لنفخ وتسمين الوجه والخدود، ولكن لا تبلي كافة الوصفات دورها وتأتي بالنفع، لهذا فقد أتينا لكم اليوم بأكثر الوصفات فاعلية وفي أقل وقت، فتابعوا قراءة المقال التالي للاستفادة أكثر.

كريم النشا و الخميرة لنفخ الوجه

هذه الوصفة عند استخدامها ستجعل بشرتك خالية من البقع الداكنة وموحدة اللون، بالإضافة إلى جعلها مشرقة ناصعة البياض، وإزالة الهالات تمامًا، وفيما يلي سنذكر لكم المكونات، وهي:

مقدار ملعقتين كبيرتين الحجم من الخميرة، أو قطعة سليمة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون البكر.

وعدد ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

ومقدار ملعقة واحدة من ماء الورد.

علبة واحدة من الزبادي، أو نصف كوب من اللبن.

طريقة تحضير وتطبيق كريم النشا والخميرة:

في البداية يتم خلط كلًا من الخميرة والنشا في طبق عميق، ثم يضاف له الحليب أو الزبادي مع الخلط.

وبعد ذلك يتم وضع ماء الورد وزيت الزيتون بصورة تدريجية مع الخلط، حتى نحصل على القوام المتجانس الصحيح المشابه للكريمي.

ثم نقوم بتطبيق الكريم على الوجه بعد غسله جيدًا، ونقوم في البداية باختبار الحساسية من هذه الوصفة.

وفي حال كان الكريم ملائم للبشرة ولم يحدث أي تهيج أو احمرار د، يتم توزيعه بكمية مناسبة على الوجه.

ويستخدم مرتين في اليوم مرة صباحًا وأخرى مساءًا، ويتم تكراره لفترة حتى تظهر النتيجة المرغوب بها.

وصفات أخرى لنفخ الخدود على المدى الطويل

وصفة الصبار لمحاربة التجاعيد وزيادة مرونة الوجه

يحفز الصبار على إنتاج الكولاجين ومحاربة ظهور التجاعيد تمامًا، مما يجعل البشرة أصغر سنًا.

ولاستخدام هذه الوصفة، نقوم باستخراج هلام الصبار من ورقة مقطوعة منه، ثم تطبيق الجل المستخرج منه مباشرةً على الوجه وتركه لمدة ساعة واحدة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد، ويتم تكرار هذه الطريقة مرة أسبوعيًا لـ نتائج خيالية.

الحلبه لتسمين الخدود وتوريدها

لتسمين الخدود وتوريدها طبيعي بالحلبة.