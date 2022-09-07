نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون عجن ولا تخمير طريقة عمل بيتزا الطاسة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيتزا الطاسة تعد من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصةً الصغار، وذلك لطعمها اللذيذ والرائع فهى من الأكلات التي لا تستهلك وقت كبير في عملها، وبمكونات بسيطة وليست مكلفة وتتواجد في كثير من المنازل، كما أنها من الأكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، والكثير من الأمهات يرغبن معرفة عملها في المنزل، وهذا نظرا لإقبال الأسرة على تناولها من خارج المنزل، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الطاسة اللذيذة.

بيتزا الطاسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بيتزا الطاسة اللذيذة المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، وتتمثل مكونات البيتزا من الآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

كوب صلصة طماطم متوسط الحجم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة. زعتر مجفف.

مقدار نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف كيلو سجق.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ربع كيلو من جبنة موزاريلا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بيتزا الطاسة بمنتهى السهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة، وهى عبارة عن التالي: