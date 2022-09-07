طريقة عمل الديك الرومي المحشي بالأرز في المنزل بخلطة سحرية رائعة وطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة الديك الرومي المحشي من أهم الاكلات التي عادتًا ماتقدم في العزومات والحفلات والأعياد وذلك لانه يشتهر بمذاقة اللذيذ الشهي، وتبحث عن طريقة تحضيره الكثير من السيدات حتى تبرز جمال سفرتها امام الضيوف، ويعتبر من أهم الاكلات الخاصة بالموائد الرمضانية العزومات المختلفة، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيره بشكل تفصيلي.
طريقة عمل الديك الرومي المحشي
قد يظن البعض أن طريقة عمل الديك الرومي قد تكون من الطرق الصعبة ولكن على العكس فهي خطوات محددة يتم اتباعها وسوف تحصلون على أفضل والذ اكله وخطوات التحضير كالتالي:
المكونات:
- ديك رومي مقدار وزنه 9 كيلو.
- ما يعادل كوب من الملح الخشن.
- مقدار ربع كوب زبدة.
- ملعقتان صغيرتان من الريحان.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- ملعقة ملح طعام.
- 6 فصوص ثوم مهروس.
- 5 أكواب من الأرز.
- ملعقتان بهار مشكل.
- ملعقة قرفة.
- ملعقتان من الفلفل الأسود.
- ملعقة كزبرة.
- ملعقتان كمون.
- ملعقة بابريكا.
- 3 ملاعق زيت زيتون.
- 3 ثمرات من البصل المفروم.
- 5 فصوص من الثوم المهروس.
- فلفل اخضر مفروم.
- كيلو من كبد الدجاج.
- نصف كيلو من القوانص.
- فلفل حلو احمر واصفر مفروم.
- حزمة بقدونس.
- 5 حبة من الجزر.
- ملعقتان فستق مقلي للتزيين.
- ملعقتان من اللوز.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء عالي الحافة يتسع لحجم الديك، ويكون من الألمنيوم أو الزجاج، ضعي الديك في الوعاء.
- ضعي الملح في الماء، وقلبيها حتي يذوب الملح، وأضيفي الملح الناشف على الديك أيضًا، وقومي باضافة الماء والملح على الديك حتى يتغطى لمدة لا تقل عن ساعتين، قومي باخراج الديك من الماء فى مصفاة.
- احضري طبق كبير وضعي الزبدة والريحان، الملح، عصير الليمون، الثوم وباقي المكونات اخلطيهم، وقومي بوضع الخليط على الديك.
- انقعى الأرز عدة مرات لمدة 15 دقيقة.
- اخلطي باقي المكونات في طبق، وقلبيها.
- احضرى اناء عميق وضعيه على نار قوية، وأضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح لونة ذهبي، أضيفي الفلفل، الثوم، كبد الدجاج، القوانص والفلفل الاحمر وقلبى لمدة دقيقتين، اضيفي البهارات ونصف البقدونس، 7 أكواب من الماء ودعى الأرز حتى يغلى، ثم اخفضي النار لمدة 20 دقيقة وأضيفي اللوز والفستق.
- جهزي صينية زجاجية خاصة بأغراض الطهي، وضعي الثوم، البصل والجزر.
- املئي الديك من الداخل بالأرز وباقي المكونات.
- ضعي الديك داخل الفرن مدة لا تقل عن ساعتين حتى ينضج ويصبح ذهبي.
- أخرجي الديك، و قدميه فى طبق التقديم، ووزعي باقي الخضروات تحت الطبق وزينيه بالفستق واللوز.
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