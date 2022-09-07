نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الديك الرومي المحشي بالأرز في المنزل بخلطة سحرية رائعة وطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديك الرومي المحشي من أهم الاكلات التي عادتًا ماتقدم في العزومات والحفلات والأعياد وذلك لانه يشتهر بمذاقة اللذيذ الشهي، وتبحث عن طريقة تحضيره الكثير من السيدات حتى تبرز جمال سفرتها امام الضيوف، ويعتبر من أهم الاكلات الخاصة بالموائد الرمضانية العزومات المختلفة، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيره بشكل تفصيلي.

طريقة عمل الديك الرومي المحشي

قد يظن البعض أن طريقة عمل الديك الرومي قد تكون من الطرق الصعبة ولكن على العكس فهي خطوات محددة يتم اتباعها وسوف تحصلون على أفضل والذ اكله وخطوات التحضير كالتالي:

المكونات:

ديك رومي مقدار وزنه 9 كيلو.

ما يعادل كوب من الملح الخشن.

مقدار ربع كوب زبدة.

ملعقتان صغيرتان من الريحان.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة ملح طعام.

6 فصوص ثوم مهروس.

5 أكواب من الأرز.

ملعقتان بهار مشكل.

ملعقة قرفة.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

ملعقة كزبرة.

ملعقتان كمون.

ملعقة بابريكا.

3 ملاعق زيت زيتون.

3 ثمرات من البصل المفروم.

5 فصوص من الثوم المهروس.

فلفل اخضر مفروم.

كيلو من كبد الدجاج.

نصف كيلو من القوانص.

فلفل حلو احمر واصفر مفروم.

حزمة بقدونس.

5 حبة من الجزر.

ملعقتان فستق مقلي للتزيين.

ملعقتان من اللوز.

طريقة التحضير: