قبل المدارس حضري احلى فطائر هشه وقطنية لاطفالك مفيدة وغنية بالفيتامينات احلى من المخابز

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عمر شويل - جدة هل تريدين عمل المعجنات الهشة والجميلة وتقديمها لعائلتك تساعدك في إدخال السعادة والسرور على عائلتك، حيث أن العجينة الهشة تعتبر من أهم ما يمكنك عمله وتقديمه في أي وقت، حيث أن المعجنات من أكثر ما يحبه الكبار والصغار، ولكن في بعض الأحيان يعاني البعض من وجود معجنات غير هشة وبها مشاكل مختلفة، ولذلك عليك معرفة كافة المكونات ومن ثم الطريقة المناسبة لعمل المعجنات المختلفة فيمكنك بكل سهولة الحصول على معجنات هشة وقطنية بدون تعب، سوف نتعرف على طريقة عمل المعجنات الهشة من خلال هذا المقال.

مكونات المعجنات الهشة

بكل سهولة يمكنك عمل المعجنات السهلة والهشة ومن ثم تناولها وتقديمها للأهل، حيث أنه يمكنك عمل الفطائر الهشة في منزلك بدوم تعب على الإطلاق من خلال الطريقة التالية:

المكونات:

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق.

كوبين من الماء الدافىء.

ربع كوب صغير من الزيت.

3 ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات عمل العجينة

بكل بساطة يمكنك عمل عجينة الفطائر الهشة القطنية في منزلك ولن تعاني من وجود أي مشاكل فيها عند اتباع مجموعة من الخطوات: