نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل المدارس حضري احلى فطائر هشه وقطنية لاطفالك مفيدة وغنية بالفيتامينات احلى من المخابز في المقال التالي
عمر شويل - جدة هل تريدين عمل المعجنات الهشة والجميلة وتقديمها لعائلتك تساعدك في إدخال السعادة والسرور على عائلتك، حيث أن العجينة الهشة تعتبر من أهم ما يمكنك عمله وتقديمه في أي وقت، حيث أن المعجنات من أكثر ما يحبه الكبار والصغار، ولكن في بعض الأحيان يعاني البعض من وجود معجنات غير هشة وبها مشاكل مختلفة، ولذلك عليك معرفة كافة المكونات ومن ثم الطريقة المناسبة لعمل المعجنات المختلفة فيمكنك بكل سهولة الحصول على معجنات هشة وقطنية بدون تعب، سوف نتعرف على طريقة عمل المعجنات الهشة من خلال هذا المقال.
مكونات المعجنات الهشة
بكل سهولة يمكنك عمل المعجنات السهلة والهشة ومن ثم تناولها وتقديمها للأهل، حيث أنه يمكنك عمل الفطائر الهشة في منزلك بدوم تعب على الإطلاق من خلال الطريقة التالية:
المكونات:
- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق.
- كوبين من الماء الدافىء.
- ربع كوب صغير من الزيت.
- 3 ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
خطوات عمل العجينة
بكل بساطة يمكنك عمل عجينة الفطائر الهشة القطنية في منزلك ولن تعاني من وجود أي مشاكل فيها عند اتباع مجموعة من الخطوات:
- عليك تجهيز وعاء كبير من أجل اعداد عجينة جيدة من خلال وضع الماء والسكر والخميرة ومن ثم تقليب المكونات بشكل ممتاز ومن ثم نترك المكونات ربع ساعة فقط.
- ومن ثم يتم اضافة الدقيق بالتدريج مع التقليب واضافة الملح والحليب مع الزيت والتقليب المستمر ومن ثم عمل عجينة رائعة.
- ثم نغطي العجينة حتى تختمر بشكل جيد على الأقل لمدة ساعة ومن ثم يتم تشكيل العجين حسب الطريقة المناسبة لك سواء طولية أو دائرية.
- ومن ثم يتم تجهيز وعاء ومن ثم وضع ورق الزبدة ومن ثم رص الفطائر بها ودهنها بالزيت والبيض ووضع السمسم عليها.
- نضع الصينية في الفرن حتى تنضج ومن ثم نقوم بتقديمها .
- حيث يمكنك الحصول على أفضل فطائر متميزة بدون معاناة على الإطلاق من خلال طريقة فطائر محشية بالجبن .
- كما يمكنك وضع الحشو المناسب للفطائر المختلفة وتقديمها في الوجبات المختلفة في أي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل المدارس حضري احلى فطائر هشه وقطنية لاطفالك مفيدة وغنية بالفيتامينات احلى من المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.