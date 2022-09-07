نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشوية شربات هتاكلي أحلى كيكة البسبوسة من مكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها خفيفة وهشة، كما أنها من الحلويات التي يعتمد عليها كثير من الأشخاص في وجبة الإفطار أو العشاء، ويمكنك تناولها بين الوجبات حيث أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية مفيدة لجسم الإنسان، لذلك تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة بسيطة وسهلة لعملها في المنزل، والآن من خلال مقالنا هذا نقدم لكم أفضل طريقة لعمل كيكة البسبوسة اللذيذة.

كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل هذا النوع من الكيك، وهو من الأنواع الهشة الخفيفة ومكوناتها ليست مكلفة، وتتمثل المكونات من الآتي:

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب متوسط الحجم من السكر الناعم.

كوب متوسط أيضا من الحليب السائل الدافئ.

مقدار كوب متوسط الحجم من السمنة المذابة.

نصف كوب متوسط جوز الهند.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

عدد خمس بيضات متوسط الحجم.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على طريقة سهلة لعمل كيكة البسبوسة، وهى من خلال الآتي:

أولا يتم تسخين الفرن قبل البدء في الكيكة على درجة حرارة متوسطة.

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به كلا دقيق السميد مع البيكنج بودر.

ثم بعد ذلك نضيف إليهم رشة ملح وكوب جوز الهند.

ومن ثم نحضر كوب الخلاط ونضع به الحليب والبيض ونقلب جيدا.

نضع السمن ونستمر في الخلط لمدة دقيقتين.

نأخذ الخليط السائل ونقوم بوضعه فوق المكونات الجافة.

نقوم بالخلط فيما بينهم جيدا.

نسكب الخليط في صينية بطريقة متساوية.

نضع الصينية داخل الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن يصبح لونها ذهبي اللون.

نضع عليها الشربات مباشرة فور خروجها من الفرن.

ثم يتم تغطية الصينية بعد وضع الشربات حتى تظل طرية طول الوقت.

ومن ثم تقطع وتقدم ساخنة في طبق التقديم.

أسرار نجاح كيكة البسبوسة