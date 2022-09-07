نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا والفازلين حضري دلكة لتفتيح البشرة في ثواني بالوصفة الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دلكة النشا والفازلين من الوصفات الممتازة لتفتيح البشرة طبيعيا، وذلك لأن البشرة البيضاء حلم كل فتاة فالكثير منهم يسعى للبحث عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة، وهذا لأنها طرق آمنة ليس لها أي ضرر ولا تركيب كيميائي يضر البشرة، وهذا على عكس كريمات التفتيح التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، لذلك اخترنا لكم وصفة اليوم نقدمها لكم من خلال مقالنا هذا.

دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الدلكة حتى يتم تفتيح البشرة بشكل طبيعي وسريع، وهي مكونات ليست مكلفة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل المكونات من الآتي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

طريقة التحضير

يمكنك الآن الحصول على طريقة عمل هذه الوصفة بسهولة ونتائجها مضمونها لان جميع المكونات المستخدمة فيها طبيعية وتتمثل خطوات هذه الوصفة في الآتي:

يتم إحضار وعاء صغير ونظيف.

ثم بعدها نقوم بوضع ملعقة من الفازلين، ونضع عليها ملعقة من النشا، ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا.

نضع نصف ملعقة من القهوة على خليط النشا والفازلين، ونقوم بالتقليب بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند على الخليط، ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

عند الانتهاء من الخلط نقوم بفرد الدلكة على البشرة، ونتركها لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم غسل الجسم بالماء جيدًا حتى يتم التخلص من بقايا الخليط.

نلاحظ نتائج فعالة وبياض ناصع.

دلكة الفازلين والنشا

الفازلين والنشا والزيوت الطبيعية عندما يتم خلطهم واستخدمهم بشكل جيد يكون لدينا خليط أفضل من أي مكونات كيميائية التي تعمل على تفتيح البشرة أو أي وصفات أخرى تستخدم في تفتيح وترطيب البشرة، ويجب أن يتم استخدام المكونات الطبيعية عن الأخرى الكيميائية التي تكون سبب في حدوث مشاكل في البشرة، ولكن يجب قبل استخدام الوصفة نتأكد من أن الجسم لا يتحسس من هذه المكونات وخاصة الليمون.